Kipchoge, dobbelt verdensmester og olympisk mester på maraton, samt innehaver av verdensrekorden, måtte se seg slått for første gang på to og et halvt år. Dette skjedde i Boston Marathon på mandag. De fleste med en viss kunnskap om maratonløpere hadde nok regnet med at Kipchoge skulle stikke av med seieren nok en gang, eller i det minste at han ville være med å prege løpet mot slutten.



Kipchoge slått med over 3 minutter

Men det ble ikke Kipchoge-show i Boston. Han hang godt med i tetfeltet opp til nesten 30 kilometer, men hadde ingenting å svare med da Tanzanias Gabriel Geay la inn et høyere gir. I mål ble det omlag tre og et halvt minutt opp til den kenyanske vinneren Evans Chebet, som vant med ti sekunder foran nevnte Geay. Chebets vinnertid ble 2.05.54. Kipchoge løp altså i mål til 6. plass på 2.09.23.



Ydmyk Kipchoge: Du vinner og du taper i sport

Det var en tydelig skuffet Kipchoge som forlot målområdet i Boston uten å snakke med pressen, men senere publiserte han følgende melding (oversatt fra engelsk)



Jeg lever for øyeblikkene hvor jeg får utfordret grensene. Det er aldri garantert, det er aldri lett. I dag var en tøff dag for meg. Jeg presset meg selv så hardt jeg kunne, men noen ganger må man akseptere at man ikke presterer sitt beste. Jeg vil gratulere mine konkurrenter og takke alle i Boston for den utrolige støtten jeg er så ydmyk over å få. I sport vinner du og taper, og det kommer alltids nye anledninger med nye utfordringer. Spent på det som venter.



I forkant av løpet ytret både Kipchoge og hans trener Patrick Sang, at oppladningen hadde godt som planlagt og uten problemer.



Var han ikke forberedt på løypa?

Det diskuteres om Kipchoge var godt nok forberedt på selve traséen i Boston, og om han tok hensyn til den. Han gikk i hvert fall løs på den på samme måte som han gyver løs på langt flatere løyper. Og om det var feilen han gjorde er ikke godt å si. Han har visstnok fulgt sitt vanlige treningsopplegg i forkant, uten å trene spesifikt for selve Boston-løypa.

Fra start kjørte han meget hardt og passerte første 5 kilometer på 14.17. Han lå for det meste i front, og måtte dermed ta det meste som var av motvind. Det blir også nevnt at værforholdene var mer eller mindre identiske med slik det var den gangen han ble beseiret sist (i London 2020).



Andre resultater fra Boston Maraton

Evans Chebet tok altså seieren på 2.05.54. Gabriel Geay ble nummer to med 2.06.04. På tredjeplass kom Benson Kipruto fra Kenya. Mens fjerdeplass og femteplass gikk til henholdsvis kenyanske Albert Korir og marokkanske Zouhair Talbi. Kipchoge ble nummer seks med 2.09.23.

Beste kvinne ble ikke overraskende Hellen Obiri fra Kenya. Hun vant med 2.21.38. Det var 12 sekunder foran etiopiske Amane Beriso, som fikk 2.21.50. På tredjeplass fulgte kenyanske Lonah Salpeter på 2.21.57. Ababel Yeshane ble nummer fire med 2.22.00. Emma Bates ble nummer fem med 2.22.10 og Nazret Weldu tok sjetteplass med 2.23.25.



Hans Christian Aarnes og Kristine Beate Walhovd beste av de norske

52 norske løpere hadde tatt turen til Boston maraton i år. 18 kvinner og 34 menn.

Beste av herrene var Hans Christian Aarnes, som løp i mål på 2.41.01. Sjur Haug fulgte deretter på 2.44.49, og Baard Indredavik som nummer tre med 2.45.19.



Hans Christian Aarnes ble best i Boston. Her fra Ryeløpi på Bygdøy i 2022. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Hos kvinnene var det Kristine Beate Walhovd i klasse 45-49 år som var beste norske. Hun løp på 3.05.37, noe som holdt til 20. plass i klassen. Nest beste ble Rikke Melstrøm som løp på 3.19.27, og på tredjeplass blant de norske damene havnet Kristin Angel, som løp på 3.22.32.





Kristine Beate Walhovd ble best av de norske kvinnene i Boston. Her fra Jessheim Vintermaraton. (Foto: Marianne Røhme)



Vera Nystad på andreplass i klasse 75-79

Ei som stadig leverer meget gode prestasjoner er Vera Nystad. Hun var på plass også i Boston Maraton, og løp på strålende 3.50.43. Nystad passerte flrste 5 kilometer på 25.00 og 10 kilometer på 49.37. Klassen ble vunnet av amerikanske Jeannie Rice på utrolige 3.33.15.



Norske herrer

Norsk plass. Navn Nettotid 1 Aarnes, Hans Chr. 2.41.01 2 Haug, Sjur 2.44.49 3 Indredavik, Baard 2.45.19 4 Pleym, Martin 2.45.58 5 Rye-Florentz, Frederik 2.47.46 6 Reinsnes, Lars 2.50.02 7 Bjørklund, Joakim 2.50.45 8 Fuglehaug, Frode 2.51.52 9 Oldervoll, Frode 2.51.57 10 Holgersen, Marius 2.53.57 11 Nakken, Tor Edvard 2.54.36 12 Iversen, Mathias 2.54.44 13 Hansen, Johnny 2.55.06 14 Nilsen, Øyvind 2.56.07 15 Kvame, Anders 2.56.12 16 Høyset, Mats 2.56.55 17 Belda, Rodrigo Alejandro Lavin 3.04.05 18 Johnsen, Fredrik 3.05.12 19 Gjestemoen, Ole 3.07.29 20 Nicolaysen, John 3.10.25 21 Berge, Tor Reidar 3.10.48 22 Soerli, Kristian 3.16.17 23 Vassbo, Knut 3.24.57 24 Hedemark, Jan Erik 3.26.57 25 Laastad, Bjoern 3.29.24 26 Enger, Magnus 3.29.51 27 Truyen, Jan 3.30.35 28 Lien, Johannes 3.34.12 29 Hodoe, Arvid 3.39.21 30 Ripe, Jørn-Atle 4.04.21 31 Jensen, Tom Inge Tilley 4.18.20 32 Berg, Rolf 4.38.31 33 Thomassen, Frode 4.54.05 34 Torstad, Eirik 5.19.06



Norske kvinner

Norsk plass. Navn Nettotid 1 Walhovd, Kristine Beate 3.05.37 2 Melstrom, Rikke 3.19.27 3 Angel, Kristin 3.22.32 4 Falck-Pedersen, Johanne 3.29.49 5 Skarabot Pedersen, Sara 3.30.29 6 Gjestemoen, Caroline 3.32.35 7 Hellevik, Siri 3.34.20 8 Førland, Cecilie 3.40.50 9 Viga, Astrid 3.43.22 10 Klokset, Marit 3.48.10 11 Nystad, Vera 3.50.43 12 Vassbo, Astrid 3.57.41 13 Alsgaard, Ingeborg 4.03.24 14 Hille, Eva 4.03.41 15 Fjordheim, Kjellaug 4.05.51 16 Kvist, Anne Grete 4.20.47 17 Farestveit, Unni 4.48.29 18 Stikholmen, Gry 5.52.49



Mer informasjon

