Adventsløpet i Necon Vinterkarusell måtte utsettes på grunn av vanskelige forhold med is og snø i løypen, og da løpet endelig ble arrangert den 17. april var det nærmest sommerlige forhold. De 406 deltagerne fikk bruk for solbriller da de løp inn i solskinnet over Flyplassveien og Fana Stadion. Dette løpet ble på et vis belønningen for å ha holdt ut med Vinterkarusellen i vintermørke og isete løyper.

Karusellen har mange trofaste løpere som har det som fast vane å delta i disse løpene. Mange av vinnerne går også igjen fra gang til gang, og i dette løpet var det også en av de faste toppløperne som vant på mennenes 5 km: Tor-Aanen Kallekleiv tok seieren her på 16:40, og avsluttet vintersesongen slik han begynte den: han vant også det første løpet den 7. november, da var tiden 16:41. Og innimellom disse har han vunnet tre ganger på 10 km, alle med tider på 34-tallet.

Inger-Marie Schjøtt Lie ble beste kvinne på 5 km, og hun har også vært fast gjest på premiepallen, men hun har vekslet mellom første- andre- og tredjeplasser.

Denne gangen var det Malene Hjorteland som ble beste kvinne på 10 km, og hun ser ut til å være ny i Vinterkarusellen, men hun viste at hun kan løpe fort da hun i fjor tok en andreplass på maraton i Bergen City Marathon. Kondis har tidligere skrevet om hvordan Malene trener og forbereder seg til årets BCM.

Magne Knudsen vant 10 km for menn, han har også vært på premiepallen i tidligere løp, men denne gangen stod han for første gang på toppen.

Og dermed er sesongen over for Necon Vinterkarusell, men påmeldingen til Sommerkarusellen har allerede åpnet, første løp går 5. juni.



Vi kan la Tor-Aanen Kallekleiv få være den som takker av denne sesongen av Necon Vinterkarusell. Han har deltatt i 5 av de 8 løpene, og han har vunnet alle gangene han har stilt opp.



Det er mange arbeidsplasser og treningsgrupper som mobiliserer for å delta i Vinterkarusellen. Her er en stor gjeng fra Alliergruppen BIL



Malene Hjorteland blir raskeste kvinne på 10 km. Her jages hun av Inger-Marie Schjøtt Lie som vinner 5 km.



Premiepallen menn 10 km: Stein Henrik Olaussen, Magne Knudsen og Trygve Halsne.

10 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 549 Magne Knudsen Okea M35-39 35:16 2 700 Stein Henrik Olaussen Aanderaa Data Instruments A/S M35-39 36:47 3 183 Trygve Halsne Norwegian Meteorological Institute M35-39 37:18 4 328 Tore Stakkevold Bergen M35-39 37:32 5 798 Fredrik Meyer-Lampe Odfjell Technology M45-49 38:02 6 247 Kristoffer Høyheim Necon M35-39 38:07 7 201 Eskil Hagenes Gneist Friidrett M15-19 38:11 8 188 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M35-39 38:47 9 5659 Raymond Pettersen Søreide IL M45-49 39:36 10 490 Øyvind Sandven Multiconsult M20-34 39:44



Det var verken is eller snø på underlaget denne gangen, her var det fine løpsforhold.



Premiepallen kvinner 10 km: Hilde Beate Daland, Malene Hjorteland og Marie Rasch Jakobsen. Her ble det en skikkelig duell om andreplassen: Hilde Beate og Marie hadde stort sett identiske passeringstider frem til 9 km, men på den siste kilometeren dro Hilde Beate i fra.

10 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5555 Malene Hjorteland BFG Bergen Løpeklubb K20-34 40:08 2 785 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb K50-54 43:08 3 5610 Marie Rasch Jakobsen Siving Jentenes Løpegruppe K20-34 43:15 4 304 Anne Tveten Søyland TIF Viking K45-49 44:49 5 5668 Linda Fimreite Opptur Motbakkeklubb K40-44 44:58 6 189 Cathrine Ø. Mellingen Bergen K20-34 46:06 7 340 Helene Aarvold Søreidgrend K40-44 46:18 8 775 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 46:54 9 363 Madelen Eide Isaksen Odfjell Drilling B.I.L. K20-34 47:28 10 330 Hege Bussesund Rådal K40-44 47:44



Ragnhild Korneliussen er den eneste deltakeren i den aller eldste kvinneklassen, K70-74. Da er 25:42 en sterk tid.



Aksel Løvenholm er eneste deltaker i den eldste herreklassen, M80-84.



Premiepallen menn 5 km: Sondre Haukanes, Tor-Aanen Kallekleiv og Magnus Kallager.

10 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 505 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience M40-44 16:40 2 316 Sondre Haukanes Gneist Friidrett M15-19 17:21 2 426 Magnus Kallager Cameron, Schlumberger M20-34 17:21 4 346 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 18:01 5 731 Daniel Wasbø Gneist, IL M15-19 18:05 6 366 Christopher Kårbø Laksevåg TIL M15-19 18:37 7 5670 Marios Ktorides-Valen Gneist, IL M15-19 18:40 8 5558 David Raa Bjarg IL M1-14 19:19 9 25 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 19:23 10 17 Endre Sundfør Sivertsen Necon M40-44 19:57



Linda Fimreite har her Jan Wilhelm Werner i rygg, han er en av de virkelige veteranene i denne karusellen.



Premiepallen kvinner 5 km: Gro Tufte, Inger-Marie Schjøtt Lie og Kirsti Gaupseth. Når dette ikke stemmer med resultatlisten under her så er det på grunn av at det kom noen gode løpere i pulje 2. Men skal man på pallen må man starte i pulje 1.

10 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 608 Inger-Marie Schjøtt Lie Dnb-Klubben K20-34 19:59 2 5665 Gro Tufte Varegg Fleridrett K55-59 21:50 3 47 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 23:17 4 683 Ingun Risa Dnb-Klubben K45-49 23:23 5 566 Kirsti Gaupseth Aker Bergen BIL K40-44 23:38 5 68 Gro Beret Heggernes Bergen K50-54 23:38 7 610 Mari Helene Morland Dnb-Klubben K35-39 23:53 8 5968 Sara Broghammer K20-34 23:57 9 770 Silje Dyb Endresen Gneist, IL K1-14 24:08 10 13 Elisabeth Vevle Necon K45-49 24:16

DNB er et av lagene som både mobiliserer og profilerer seg til Vinterkarusellen.