Før løpet hadde Magnus Erstad 2.21.37 som pers, satt i nettopp Rotterdam i fjor. Målet var å pynte på den, og det gjorde han med over 1 minutt. 2.20.34 holdt til en 44. plass i herreklassen, og i mål var han bare 3 sekunder bak kvinnevinner Chebet. I Strava-rapporten oppsummerte Erstad løpet sitt slik:

"Ærlig arbeid i minigruppe med 2-4 personer m/rulle eller solo. Dameteten for kjapp, fokus på egen pace. En del vind, perfekt temperatur. Vaporfly3. 5 gels 40 g + ~5 flasker m/ 150 ml energi. Beina holdt overraskende bra. Veldig fornøyd."

Fornøyd var også nest beste nordmann, Even Bentzen Løvås, som hadde 2.29.39 som bruttotid. Halden-løperen beskrev opplevelsen slik på Facebook:

"Mens flesteparten av klubbens medlemmer har konsentrert seg om byløpet i dag, har jeg vært i Rotterdam og løpt maraton. Og jaggu sneik jeg meg ikke under to og en halv time med tiden 2.29.39. Godt å kjenne at dieselmotoren holdt helt inn."

Ytterligere 15 som er bosatt i Norge, løp under 3 timer. Sverre Gunnar Brunstad tok en fin sjetteplass i klasse 55-59 år med 2.50.43. Beste norske dame ble Tonja Johansen som kom i mål på 3.12.28. I alt fant vi fire norske kvinner under 4 timer.

Vinnertidene indikerer også gode løpsforhold. Belgiske Abdi Bashir vant på 2.03.47 som var bare 11 sekunder bak persen som han satte samme sted i 2021. Treningskamerat og navnebror Abdi Nageeye ble nummer tre og samtidig vinner i de innlagte nederlandske mesterskapet.

Kenyanske Eunice Chumba vant på 2.20.31 og hadde 1 minutts forsprang til nest beste dame, Tesfu Dolshi fra Eritrea. Anne Luijten ble nederlandsk mester med 2.30.59 og ellevteplass totalt.



Bashir Abdi fra Belgia vant 3 sekunder foran Thimothy Kiplagat fra Kenya. (Foto: arrangøren)





Even Bentzen Løvås fra Halden var strålende fornøyd med å bryte 2.30-grensa for første gang. (Foto: privat)



Maraton menn Brutto Netto 1 Bashir ABDI MSR 02:03:47 02:03:47 2 Thimothy KIPLAGAT MSR 02:03:50 02:03:50 3 Abdi NAGEEYE MSR 02:05:32 02:05:32 4 Dawit WOLDE MSR 02:05:46 02:05:46 5 Chala REGASA MSR 02:06:11 02:06:11 6 Koen NAERT MSR 02:06:56 02:06:51 7 Asmare BAZEZEW MSR 02:07:58 02:07:58 8 Abebe NEGEWO M35 02:08:12 02:08:12 9 Kenneth KIPKEMOI M35 02:08:15 02:08:09 10 Cyrus MUTAI MSR 02:08:18 02:08:18 … 44 Magnus Erstad Oslo MSR 02:20:34 02:20:33 108 Even Bentzen Løvås Halden MSR 02:29:58 02:29:39 118 Tom Kuyken Oslo MSR 02:30:40 02:30:28 133 Pål Erik Johnsen Oslo M40 02:32:22 02:32:09 175 Lars-Olav Mr. Vidvei Vestfossen MSR 02:35:17 02:34:58 263 Jonas Tøgard Kråkstad MSR 02:39:56 02:39:39 286 Halvor Saunes Kongsberg M35 02:41:04 02:40:29 489 Martin Nygaard Kongsvinger M35 02:47:42 02:46:35 527 Simen Aasgaard Øien Kolbotn M35 02:48:40 02:47:33 631 Sverre Gunnar Brunstad Lorenskog M55 02:51:10 02:50:43 647 Bjørn Petter Grini Oslo M40 02:51:25 02:50:42 771 Christer Hult Vestby M45 02:53:54 02:53:27 901 Fredrik Lium Trondheim MSR 02:56:16 02:55:02 1045 Espen Bjørklund Grimstad M40 02:58:12 02:57:35 1059 Gaute Kilen Grimstad M55 02:58:19 02:57:42 1077 Fredrik Skalstad Oslo M35 02:58:28 02:58:00 1286 Tom Widerøe Oslo M50 02:59:53 02:58:21 Maraton kvinner 1 Eunice CHUMBA VSR 02:20:31 02:20:31 2 Tesfu Teklegergish DOLSHI VSR 02:21:35 02:21:35 3 Rose CHELIMO VSR 02:26:21 02:26:16 4 Fatima Azzahraa NAFIE VSR 02:26:44 02:26:39 5 Aleksandra LISOWSKA VSR 02:26:44 02:26:39 6 Tiki GELANA V35 02:27:19 02:27:16 7 Pascalia JEPKOGEI VSR 02:28:28 02:28:23 8 Sakiho TSUTSUI VSR 02:29:09 02:29:03 9 Meskerem WONDIMAGEGN VSR 02:29:33 02:29:29 10 Marie PERRIER VSR 02:29:45 02:29:40 … 142 Tonja Johansen Bergen VSR 03:12:31 03:12:28 336 Marie Helene Haavardsholm Oslo V35 03:28:00 03:26:39 376 Maaike Weerdesteijn Oslo VSR 03:30:15 03:29:24 413 Mari Melby Breum Elverum VSR 03:33:07 03:30:22



Alle resultat



Anne Luijten kunne bryte målseglet som nederlandsk mester. (Foto: arrangøren)



Det var også individuell konkurranse på kvartmaraton, og vi fant to norsk menn som løp under 50 minutter og ei norsk dame som løp under 60 minutter.

Kvartmaraton menn Brutto Netto 1 Yared Deresse MONAGHAN M40 00:31:45 00:31:45 2 Ward Van Der Kelen Geraardsbergen MSR 00:31:49 00:31:48 3 Lars Gerritsen Dordrecht MSR 00:32:24 00:32:24 ... 360 Tor Eivind Frøen Ottestad M55 00:46:19 00:45:45 422 Jarle Stokland Oslo M55 00:47:08 00:44:38 Kvartmaraton kvinner 1 Tara Palm Devon Park V35 00:34:47 00:34:44 2 Silke Jonkman Haren Gn VSR 00:35:36 00:35:34 3 Rosie Mew Exeter VSR 00:37:10 00:36:56 ... 204 Aina Søbak Hamar V45 00:52:17 00:50:00



Alle resultat



Starten i Rotterdam Marathon er et fargerikt skue. (Foto: arrangøren)