Som vanlig er det mange eliteløpere som stiller til start i Skarverennet. I kvinneklassen finner vi blant andre Astrid Øyre Slind, som de siste årene har satset på langløp, men som denne sesongen debuterte i et VM på ski med å ta en bronsemedalje på 15 km. Hun avsluttet Ski Classics-sesongen for tre uker siden med å vinne de to siste rennene i denne serien, Reistadløpet og Summit 2 Senja. Til start har vi også vinner av Vasaloppet Emilie Fleten, og også tidligere vinner Ingvild Flugstad Østberg.

En som ikke stiller er Therese Johaug, hun la opp etter at hun i fjor vant Skarverennet for 11 gang.

I herreklassen stiller fjorårsvinner Simen Hegstad Krüger, som må kjempe om seieren med andre toppløpere som Pål Golberg, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Martin Løwstrøm Nyenget. Sistnevnte har vist sterk form i det siste, i likhet med Astrid Øyre Slind vant han de to siste rennene i Ski Classics.

Men Skarverennet er ikke minst et stort turrenn der vanlige mosjonister får en skiopplevelse langs den mektige naturen langs Hallingskarvet. To dager før rennet er det påmeldt 8934 skiløpere, av disse starter 639 i konkurranseklassen med fellesstart fra Finse, 7686 i trimklassen fra Finse, mens 609 starter i trimklassen fra Haugastøl.



Skarverennet er skigåing i vakker høyfjellsnatur, langs Hallingskarvet som vi ser i bakgrunnen her. Det er godt preparerte løyper både for skøyting og klassisk helt fra Finse til Ustaoset.

Kriseårene for Skarverennet

Tidligere ble de 12.000 startplassene tidlig utsolgt, men Skarverennet ble i likhet med mange andre idrettsarrangement hardt rammet av koronapandemien og måtte avlyse i både 2020 og 2021. I 2018 måtte rennet avlyse på grunn av værforholdene, mens det i 2019 ble gjennomført under vanskelige forhold, med mye motvind.

Men i fjor var rennet tilbake til den solfylte festen som alle deltagerne ønsker at den skal være, og i år ser værmeldingen ut til å gi utmerkede forhold, med sol og lite vind.

For deltagerne kan det være greit å bli minnet på å ta på seg solkrem med høy faktor. Solen tar sterkt i høyfjellet nå, og ifølge NRK vil det solen i de kommende dager være spesielt farlig for huden på grunn av at en stor masse med ozonfattig luft er i ferd med å dekke Norge.



Snø, sol og sommerklær er drømmen for mange av dem som går Skarverennet.



Skarverennet er kjent for å være et veldig sosialt skirenn. Her hviler man seg og nyter livet på Ustaoset etter målgang.

Elite deltagere 2023: