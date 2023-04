(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Aktivitetskoordinator i Mjøs-O, Eskil Sande Gullord, sammen med ​Kasper Fosser, og Simona Aebersold.

Arrangøren skrev følgende om løpsterrenget:

«Det er sein vår, og snøsmeltingen har latt vente på seg. Det hjalp heller ikke på med nysnø i helga, men løypelegger, karttegner og arrangører har gjort det beste ut av situasjonen. Men naturlig nok har dette påvirket både løypelegginga og tidvis postplasseringene. Området kan karakteriserer som blanding av boligfelt, gamle industribygninger og mer løpsbetonte områder. Det ligger tidvis litt snø igjen i løpsområdet, men joggesko uten pigg anbefales.» Kart, Mustad revidert april 2023.

I alt stilte 133 løpere til start og løpet ble arrangert av Gjø-Vard OL og Mjøs-O, og Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK og Marie Kravdal, Gjø-Vard OL var best i de eldste klassene H og D 17-20.

Vinner D 17-20, Marie Kravdal.

Vinner H17-20, Ole Gunnar Kleppa Madslien.

Ungdomscupen skaper mye moro, spenning og utfordringer for alle orienteringsinteresserte ungdommer rundt Mjøsa tilpasset nivået for den enkelte deltaker. Nammo-cupen består av fem løp for løpere opp til 20 år. Voksne er støtteapparat og heier denne kvelden på de som løper. For her er det de yngre som skal få oppmerksomhet.

Ledertrøyer

I alle klasser unntatt N-åpen og D/H 10 kommer den som leder sammenlagt til å løpe i en gul ledertrøye. Det er den løperen i hver klasse med flest poeng sammenlagt som løper med den gule ledertrøyen i hvert enkelt løp. I finalen teller de 3 beste av de 4 løpene. Oversikt over poengstillingen for trøyene finnes under løpsinformasjonen i Eventor.

Maren Bleken Rud får utdelt trøye av Kasper Fosser.

Mats Ligaarden får sin trøye av Simona Aebersold.

Spesialstrekk

Det er lagt inn spesialstrekk i alle aldersbestemte klasser utenom H/D 10 og Cåpen. Disse strekkene teller med i kampen om de ulike spesialtrøyene. De forskjellige klassene har følgende spesialstrekk:

Klasse Trøye Strekk B-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål C-åpen Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål D/H 11-12: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål D/H 13-14: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål D 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 10. og 11.post. H 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 11. og 12.post. D 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 11. og 12. post. H 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 12. og 13.post.

Hvis samme person leder både sammenlagt og i kampen om spesialtrøyene, vil denne løpe med den gule ledertrøyen. Nr. 2 på lista for spesialtrøyene løper med spesialtrøyene. Alle trøyer deles ut før hvert løp. Trøyene vinnes til odel og eie etter finalen. Hver løper kan bare vinne en trøye. I det første løpet vil siste starter i hver klasse løpe med spesialtrøya.

Løypelengder og klassevinnere:

H 17-20 3,7 km Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK D 17-20 3,5 km Marie Kravdal, Gjø-Vard OL H 15-16 3,5 km Odin Østby, Hamar OK D 15-16 3,3 km Ida Øverli Støen, Lillehammer OK H 13-14 3,1 km Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK D 13-14 3,1 km Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK B-åpen 3,1 km Ane Beitdokken, Lillehammer OK H 11-12 2,2 km Martin Lien Støen, Lillehammer OK D 11-12 2,2 km Mari Sørlien Stenberg, Vang OL C-åpen 2,2 km Ane Melbø, Lillehammer OK H-10 1,5 km 6 flinke løpere D-10 1,5 km 8 flinke løpere N-åpen 1,5 km 23 løpere, bare vinnere

Alle resultater

Kart og løyper i Livelox

Ledertrøyer

Spesialtrøyer

Deltakerpremier

Kommende løp i Nammo cupen 2023:

10/5 mellomdistanse, OL Vallset/Stange.

31/5 parstart, Ringsaker OK.

23/8 Fellesstart langdistanse, Elverum OK.

23/9 Finale jaktstart, OL Toten-Troll

Mer info:

Hjemmesiden til Mjøs-O

Ole Solli Kvikstad sklir når han skal stemple​.

Odin Østby Hamar OK vant H15-16.

Kevin Rommetveit i ufrivillig lav posisjon ved stempling.

Ida Øverli Støen, Lillehammer OK vant D15-16​.

June Rogstad Bekkevold​.

Kristoffer Børke Sætaberget må ned på rumpa rett foran Magnus Husom.

Emma Dåsnes​.

Lillehammer-løpere fotografert sammen med Simona Aebersold og Kasper Fosser.

En del Gjø-Vard-løpere fotografert sammen med begge o-stjernene.

Tema for foredraget.