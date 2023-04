- Det var mye positivt og bra prestasjoner under løpene på Rudskogen i helgen, innleder landslagssjef Janne Salmi.

Godt for landslagssjefen som nå etter de nevnte løpene har tatt ut laget til årets første verdenscuprunde, i Våler fra 27. – 30. april.

- En del løpere er nok likevel fremdeles litt «tung av trening», og må nok terpe litt både teknisk og mentalt – slik at de er enda bedre i konkurransesituasjon når vi kommer til verdenscupen, fortsetter Salmi.



Han legger til at uttaket denne gang kanskje var noe enklere enn vanlig – nettopp på bakgrunn i jevne og gode prestasjoner under uttaksløpene:

- Men de siste plassene på laget er alltid krevende.

Med hele verdenseliten på plass i Østfold kommende uke blir det også både krevende og tøft å gå helt til topps, men det er et norsk lag som går til årets første verdenscup med høye ambisjoner:



- Vi har høye mål for konkurransene, men svenskene må nok finne seg i å være favoritter i både dame- og herreklassen. Tidlig i sesongen er de tradisjonelt alltid nærmere sin toppform enn hva som er tilfellet for våre norske løpere.

- Uansett håper vi å ha en løper på pallen, og ytterligere 1 – 2 innenfor topp 6 på de individuelle løpene. I tillegg er målet å ha stafettlag på pallen i begge klasser. Og ikke minst; mange løpere innenfor plasseringene 10 – 20.

- Hjemmeterreng bør gi gode resultater for de fleste.

Alle konkurransene og spenningen kan følges direkte på NRK med sendetider gitt nedenfor.

TV-tider for verdenscupen:

Torsdag 27. april - 13:30-17:30 Langdistanse

Lørdag 29. april - 15:30-19:00 Mellomdistanse

Søndag 30. april - 13:00-18:00 Stafett

Lørdag 29. og søndag 30. april arrangeres også publikumsløpene Lørdagskjappen og Smaaleneneløpet i Østfold O-weekend i forkant av World Cup-løpene. Her er det norgescup for juniorklassene.

Norges lag:

Damer

Marianne Andersen, Kristiansand

Andrine Benjaminsen, Lillomarka

Tone Bergerud Lye, Nydalen

Ane Dyrkorn, NTNUI

Victoria Hæstad-Bjørnstad, Fossum

Ingrid Lundanes, Emblem

Marie Olaussen, Fredrikstad

Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU

Pia Young Vik, Nydalen

Reserver:

Oda Scheele, Nydalen

Ragne Wiklund, Nydalen

Herrer

Sander Arntzen, NTNUI

Magne Dæhli, Halden

Kasper Fosser, Heming

Elias Jonsson, NTNUI

Isak Jonsson, NTNUI

Eskil Kinneberg, Raumar

Eirik Langedal Breivik, NTNUI

Lukas Liland, Nydalen

Reserve:

Jørgen Baklid, NTNUI

Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig

Gaute Steiwer, Fredrikstad

Håvard Wedege, Halden

Kilde: PM Norsk orientering

https://www.o-weekend.no/