Pressemelding

Graabeinløpet, søndag 07. mai, med start på 10km klokka 1400 og 5km klokka 1430



Graabeinløpet – et mosjonsløp over 10 og 5 kilometer - melder om at de har fått påmelding fra Senay Fissehatsion på 10km. Asle Lien, som er primus motor og grunnlegger av Graabeinløpet, tror nok at pengepremier har hatt en medvirkende årsak til påmeldingen. Lien melder om at det er kr. 5.000,00 til beste herreløper på den lengste distansen, og tilsvarende i dameklassen. I tillegg vanker en bonus på kr. 2.000,00 for løyperekord.

På halve distansen, byr Graabeinløpet på noe som de har kalt Stipend Ung, hvor totalvinnerne, beste jente/beste gutt, født 2007 eller senere, kan velge sportsutstyr for inntil kr. 4.000,00. Ut over dette, byr Graabeinløp – som også har eget løp for barn (ingen påmelding kreves) – på premie til samtlige klassevinnere, og for å sukre pillen ekstra, blir det også uttrekkspremier, hvor samtlige som har fullført løpet, er med i trekningen. Det er også deltagermedalje til alle som fullfører løpet, uansett distanse.



Les i Kondis om fjorårets Graabeinløp: Graabeinløpet over all forventning