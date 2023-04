Nahom Tesfalem Tewelde og Kristian Bråthen Børve sørget for dobbeltseier for Ullensaker/Kisa i eldste gutteklasse i årets UM i terrengløp kort løype i Grimstad. Magnus Øyen fra Rindal IL var klart best i M16, og Axel Wold Møller fra IL Koll tok gullet i M15.





