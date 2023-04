Thea Charlotte Knudsentil topps i KU20

Vareggs Thea Charlotte Knudsen fra Varegg avsluttet sterkere enn sin eneste reelle utfordrer, Sarpsborgs Maiken Prøitz, og tok et klar NM-gull i U20-klassen i mesterskapet i Grimstad.

1 Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett 07:16.0 +0:00.0 2 Maiken Prøitz Sarpsborg IL 07:21.4 +0:05.4 3 Dordi Forseth Steinkjer FIK 07:45.6 +0:29.6 4 Linn Lindevik Kristiansands IF 07:55.7 +0:39.7 5 Maja Belsås Ranheim IL 07:56.9 +0:40.9 6 Therese Bjorland Sandnes IL 08:27.1 +1:11.1 7 Sunniva Langseth Wikre Sandnes IL 08:27.3 +1:11.3 8 Hedda Høntorp Oppegård IL 08:32.3 +1:16.3 9 Anne-Grete Løwe Stillerud Sem IF 08:38.5 +1:22.5 10 Thea Dessingué Sandnes IL 08:44.5 +1:28.5 11 Ane Bakstad Andreassen Sandnes IL 08:49.9 +1:33.9

Daniel Måkestad Fadnes best i MU20

- Da jeg så startlistene var jeg klar over at det kunne bli medalje, kanskje også gull, sa Daniel etter sin første NM-triumf. Han ble nummer 3 og 4 i årets NM innendørs.

- Dette var en solid sportslig prestasjon av meg. Jeg er veldig fornøyd, oppsunmmerte fetteren til Kjetil og Ingvild Måkestad.

1 Daniel Måkestad Fadnes Gular, IL Menn U20 06:32.0 +0:00.0 2 Halvard Grape Fladby IDROTTSLAGET I BUL Menn U20 06:33.8 +0:01.8 3 Jonas Skjerven Mjøsdalen IL Menn U20 06:35.3 +0:03.3 4 Oliver Sund Ranheim IL Menn U20 06:38.2 +0:06.2 5 Odin Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL Menn U20 06:38.8 +0:06.8 6 Martin Ukkelberg Sløgedal Kristiansands IF Menn U20 06:40.9 +0:08.9 7 Eivind Duelien Vaaje Ullensaker/Kisa IL Menn U20 06:47.3 +0:15.3 8 Ole- Kristian Kværner Ullensaker/Kisa IL Menn U20 06:48.5 +0:16.5 9 Lars Wold Møller IDROTTSLAGET I BUL Menn U20 06:52.3 +0:20.3 10 Tobias Fretheim Sørild FIK Menn U20 06:59.6 +0:27.6 11 Harald Robstad Otra IL Menn U20 07:10.7 +0:38.7 12 Sondre Måge Strandebarm IL Menn U20 07:32.4 +1:00.4

Kvinner veteran

Ingrid Ukkelberg fra Marnardal IL var klart beste veteranløper og tredje løper i mål i det felles junior- og veteranheatet på 2 km for kvinner.

1 Ingrid Ukkelberg Marnardal IL K40-44 07:44.1 +0:00.0 2 Tonje Helle Flo Sørild FIK K35-39 08:30.8 +0:46.7 3 Kirsti Skåtøy Egersunds Idrettsklubb K45-49 08:43.0 +0:58.9 4 Anne Karine Seland Sørild FIK K60-64 10:01.2 +2:17.1

Menn veteran

I det 30 mann store veteranfeltet på 3 km for herrer med spredning fra 35 til 85 år var Magnus Salberg fra Lillehammer IF i tet fra start til mål som vinner av yngste klasse, M35-39 år, foran Per Erlend Voie, IK Grane Arendal Friidrett som tok sølvet i samme klasse. Erling Hisdal, IK Tjalve var 3. mann i mål som vinner av M40-44 år.

1 Magnus Salberg Lillehammer IF M35-39 10:59.7 +0:00.0 2 Per Erlend Voie Ik Grane Arendal Friidrett M35-39 11:11.8 +0:12.1 3 Erling Hisdal IK Tjalve M40-44 11:23.0 +0:23.3 4 Roger Thompson Driv Idrettslag M45-49 11:25.6 +0:25.9 5 Finn Kollstad Kristiansand Løpeklubb M45-49 11:39.0 +0:39.3 6 Karl-Olaf Høntorp Oppegård IL M50-54 11:54.0 +0:54.3 7 Bjarte Bogstad Gular, IL M60-64 11:55.2 +0:55.5 8 Terje Johnsen Ren-Eng FIK M55-59 11:57.4 +0:57.7 9 Erik Bergersen Kristiansand Løpeklubb M50-54 12:12.5 +1:12.8 10 Tellef Dønnestad Kristiansand Løpeklubb M50-54 12:28.1 +1:28.4 11 Hans Einar Danielsen Tvedestrand Turn og IF M45-49 12:36.9 +1:37.2 12 Andreas Nodland Tvedestrand M45-49 12:46.2 +1:46.5 13 Atle Nordbotten Sandnes IL M65-69 12:53.5 +1:53.8 14 Norvald Andreassen Sørild FIK M45-49 12:59.1 +1:59.4 15 Bjørn Raknes Sørild FIK M50-54 13:09.4 +2:09.7 16 Are Ribe Idrettslaget Express M55-59 13:16.2 +2:16.5 17 Kjetil Sælid Sem IF M55-59 13:18.1 +2:18.4 18 Asgeir Bøgeberg Strindheim IL M60-64 13:19.4 +2:19.7 19 Aleksander Jensen Ik Grane Arendal Friidrett M35-39 13:21.7 +2:22.0 20 Per-Owe Monkvik Sarpsborg IL M55-59 13:25.6 +2:25.9 21 Rune Romnes Skarphedin, Idrettslaget M50-54 13:30.9 +2:31.2 22 Dag Gundersen Skjalg IL M60-64 13:37.2 +2:37.5 23 Steinar Nordvoll Egersunds Idrettsklubb M55-59 13:56.3 +2:56.6 24 Erland Eggum GTI Friidrettsklubb M65-69 13:59.5 +2:59.8 25 Tommy Rasmussen Kristiansand Løpeklubb M40-44 14:37.5 +3:37.8 26 Rune Sundsdal Tvedestrand Turn og IF M60-64 14:46.0 +3:46.3 27 Gunnar Bjørn Solfjeld Tvedestrand Turn og IF M70-74 14:47.2 +3:47.5 28 Hjalmar Schiøtz Tønsberg Friidrettsklubb M70-74 15:58.3 +4:58.6 29 Guy Le Gall Våg, IK M65-69 18:43.6 +7:43.9 30 Arvid Bjørsvik Gular, IL M80-84 20:35.7 +9:36.0

