Simen Hegstad Krüger var fire tideler bak sin landslagskollega i mål.

Øvrige pallplasseringer gikk til Astrid Øyre Slind på andreplass i kvinneklassen og Simen Hegstad Krüger på andreplass i herreklassen. Emilie Fleten fikk årets tredjeplass i kvinneklassen og Mattis Stenshagen fikk tredjeplass i herreklassen.

Det 50. Skarverennet gikk av stabelen med knall sol og supert føre for de ca. 9200 deltakerne. Eliteklassen for kvinner startet kl. 12. Herrenes eliteklasse startet 15 minutter senere. På samme tid var det sprudlende stemning i målområdet med fornøyde trimdeltakere som meldte om god kok blant deltagerne i den sydenstemte løypen.



Skarverennet med sin 37 km lange løype går langs foten av Hallingskarvet fra Finse til Ustaoset og arrangeres av Geilo IL. Årets renn er det 50. i rekken. Rennet representerer hvert år et verdig punktum for skisesongen både for eliteløpere og trimløpere. Takket være våre 1100 frivillige gir det grunnlaget for en fantastisk totalopplevelse.

Tåkefylt fra morgen på Finse.

Det går mot vår også i høyfjellet!

Chris Jespersen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Hans Christer Holund og Martin Johnsrud Sundby.

Topp 20 kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ingvild Flugstad OESTBERG GJØVIK SK K31-35 1:33:12.6 +0:00.0 2 Astrid Øyre Slind OPPDAL IL K31-35 1:35:30.8 +2:18.2 3 Emilie Fleten GOL IL K31-35 1:35:56.3 +2:43.7 4 Katerina Janatova K26-30 1:38:06.8 +4:54.2 5 Berit MOGSTAD STRINDHEIM IL K26-30 1:38:07.2 +4:54.6 6 Margrethe Bergane KONNERUD IL K21-25 1:39:47.8 +6:35.2 7 Sofie Hustad LILLEHAMMER SKIKLUB K26-30 1:39:49.1 +6:36.5 8 Marte Mikkelsplass BROMMA IL K21-25 1:40:02.7 +6:50.1 9 Johanne Hauge HARVIKEN STRANDBYGDA IL K31-35 1:40:30.3 +7:17.7 10 Karoline Grøtting LILLEHAMMER SKIKLUB K21-25 1:41:05.5 +7:52.9 11 Hilde Fenne TIF VIKING K26-30 1:42:14.5 +9:01.9 12 Anniken Sand SJÅSTAD/VESTRE LIER IL K19-20 1:42:47.2 +9:34.6 13 Tuva Toftdahl STAVER HEMING, IL K31-35 1:44:08.7 +10:56.1 14 Frida Dokken SVENE IL K21-25 1:44:48.4 +11:35.8 15 Kristin Austgulen Fosnæs FOSSUM IF K21-25 1:45:33.5 +12:20.9 16 Emma Kirkeberg Mørk DRAMMENS BALLKLUBB K21-25 1:46:10.6 +12:58.0 17 Marianne Haug BJERKE IL SKI K19-20 1:46:57.5 +13:44.9 18 Amalie Galaaen Røthe VOSS IL K19-20 1:47:11.6 +13:59.0 19 Gro Njølstad Randby OSEBERG SKILAG K21-25 1:47:18.7 +14:06.1 20 Marie Fossdal Drøpping KVERNELAND SKI K19-20 1:49:03.3 +15:50.7 Topp 20 menn: 1 Pål Golberg GOL IL M31-35 1:24:26.4 +0:00.0 2 Simen Hegstad Krüger LYN SKI M26-30 1:24:26.8 +0:00.4 3 Mattis STENSHAGEN FOLLEBU SK M26-30 1:25:18.9 +0:52.5 4 Mathias Holbæk IL VINDBJART M19-20 1:26:20.9 +1:54.5 5 Andrew Musgrave RØA ALLIANSEIDRETTSLAG M31-35 1:26:23.6 +1:57.2 6 Henrik DØNNESTAD GULSET IDRETTSFORENING M26-30 1:27:48.2 +3:21.8 7 Alvar Johannes Alev HEMING, IL M26-30 1:27:48.8 +3:22.4 8 Chris André Jespersen STRINDHEIM IL M36-40 1:27:56.0 +3:29.6 9 Andreas Fjorden Ree STØREN SPORTSKLUBB M21-25 1:28:03.4 +3:37.0 10 James Clugnet HIGHLAND NORDIC M26-30 1:29:59.0 +5:32.6 11 Vebjørn Turtveit VOSS IL M26-30 1:29:59.5 +5:33.1 12 Morten Eide Pedersen LILLEHAMMER SKIKLUB M36-40 1:30:00.9 +5:34.5 13 Sindre Fjellheim Jorde ASKER SK M26-30 1:30:05.0 +5:38.6 14 Iver Tildheim Andersen RUSTAD IL M21-25 1:30:07.4 +5:41.0 15 Sjur Røthe VOSS IL M31-35 1:30:11.7 +5:45.3 16 Tord Asle Gjerdalen FOSSUM IF M36-40 1:31:51.5 +7:25.1 17 Erling Fagerbakke Fosse VOSS IL M26-30 1:32:02.2 +7:35.8 18 Christoffer Rüger GULSET IF M17-18 1:32:41.9 +8:15.5 19 Jakob WALTHER NOTEAM M21-25 1:33:07.2 +8:40.8 20 Morten Sætha NOTEAM M41-45 1:33:43.2 +9:16.8

