10 km-vinnerne Maria Waagan og Awet Kibrab. (Foto: Kjell Vigestad)

Menn 10 km

- Jeg er godt fornøyd. Det var fin trening, men det går ikke å løpe så fort her, kommenterte Ullensaker/Kisa-løperen Awet Kibrab til Kondis etter å ha senket sin egen tid fra i fjor med hele 1 minutt og 29 sekunder til 29:06 i den langt fra rekordraske løypa.

Sjur Krystad Prestsæter fra SK Vidar var andremann 1.16 min bak den suverene Ull/Kisa-løperen med tiden 30:22. Philip Massacand fra Gneist IL tok 3. plassen etter å senket sin tid fra i fjor med bortimot minuttet til 30:43. Tidene på herresiden var ellers på samme nivå som i fjor med 66 mann under 35 minutter mot 62 for et år tilbake.

Awet Kibrab i suveren tet over Rådhusplassen. (Foto: Kjell Vigestad) Awet Kibrab i suveren tet over Rådhusplassen. (Foto: Kjell Vigestad)

25 beste menn:

1 Awet Kibrab Ull/kisa M23-34 29:06 2 Sjur Krystad Prestsæter Sportsklubben Vidar M23-34 30:22 3 Philip Massacand Gneist IL M20-22 30:43 4 Vegard Vesterhaug Warnes Svorkmo N.O.I. M20-22 31:09 5 Emil Fjeld Olsen Laufgemeinschaft Torpedo M23-34 31:36 6 Frode Stenberg Lørenskog Friidrettslag M35-39 31:41 7 Rune Solli SK Vidar M23-34 31:47 8 Erik Lomås Salangen IF Friidrett M23-34 31:55 9 Steven Bayton SK Vidar M23-34 32:07 10 Magnus Warvik Sportsklubben Vidar M23-34 32:11 11 Magnus Sirnes Hjellum SK Vidar M23-34 32:32 12 Jostein Rogstad Skrautvål il M35-39 32:44 13 Tommy Bangjord Hove Bratsberg IL M23-34 32:48 14 Fredrik Schwencke I.F. Kamp/Vestheim M23-34 32:51 15 Christian Braathen EQT Partners M23-34 33:12 16 Gjermund Blauenfeldt Næss KJELSÅS LEGENDS // NBRO M23-34 33:13 17 Martin Finne PwC BIL M23-34 33:24 18 Geir Gjessing Ski IL friidrett M23-34 33:30 19 Kristoffer Tollås KML M35-39 33:36 20 Knut Olav Øygard Jølster IL/BDO M23-34 33:42 21 Mathias Hove Zimmer EY BIL M23-34 33:46 22 Njål Tyssing Velledalen IL M40-44 33:47 23 Ola Sakshaug Kristiansand Løpeklubb M35-39 33:48 24 Fridtjof Røinås Team Bull Aktiv M23-34 33:49 25 Joakim Øyen Bøler Friidrett M35-39 33:49

ALLE RESULTATER

Kvinner 10 km

Maria Sangnes Wågan alene i tet i Frognerparken. (Foto: Samuel Hafsahl)

På kvinnesiden fik vi også en klar vinner i maratonløper Maria Sangnes Wågan fra IK Tjalve som med 34:51 hadde 53 sekunder margin ned til Karoline Wisløff Rud. Nora Andersen, Røa IL var svært fornøyd med 3. plassen på 36:12.

- Jeg er akkurat ferdig med skisesongen, og hadde ikke satt meg noe mål om verken tid eller plassering. Jeg åpnet nok litt for hardt, men er kjempefornøyd med 3. plassen, fortalte hun til Kondis etter sesongdebuten på asfalten.

18 kvinner løp under 40 minutter i år mot 27 i fjor selv om deltakelsen økte med tilnærmet 50 %.

Sentrumsløpets nettsider

Sentrumløpet på Facebook



En fornøyd Nora Andersen etter løpet. (Foto: Runar Gilberg)

De tre raskeste kvinnnene på 10 km i Oslos gater lørdag (fra venstre): Karoline Wisløff Rud, Maria Sangnes Wågan og Nora Andersen. (Foto: Kjell Vigestad)

25 beste kvinner: