58 deltaker stilte opp til start på Valderøya

Kristian Nedregård lå som andremann og han sier til oss. - Jeg bestemte meg for å gå til før den slake motbakken mot mål, i stedet for å satse på en sluttspurt - Den taktikken holdt. Han fikk et lite forsprang som holdt heilt inn. Kristian vant løpet på tiden 30.26 foran Ole Lukkedal på 30.28. Glenn Edvardsen tok tredjeplassen på tiden 30.30.

Men det var en annen mann som tok ledelsen, heilt i begynnelsen av løpet. Startnummer 2, Jens Petter Fylling har som veddemål hvert år at han skal lede Valderøya Rundt etter 100 meter. Det klarte han i år også

RESULTATER MENN

Fra startfeltet etter at de fire beste menn hadde passert

Glenn Edvardsen leder løpet etter 2 km



Så kommer Ole Lukkedal (41), Kristian Nedregård (31) og Jan Ketil Vinnes (18)

Startnummer 63 er Tormod Lausund Relling som blir nummer 7 i mål. Startnummer 4 er Ole Christian Farstad som ender på femteplass

Etter 7 km har vi denne ledertrioen, Kristian Nedregård, Glenn Edvardsen og Ole Lukkedal



Janne Elin Vatnaland vinner kvinneklassen som hun vil



Kristin Vaardal-Lunde blir nest beste kvinne

Beste kvinne blei Janne Elin Vatnaland med tiden 34.16. Janne er nå heilt suveren på løp i Ålesundområdet og vinner hver gang hun stiller opp. Nummer to blei Kristina Vaardal-Lunde med tiden 36.33. På resutatlisten står hun enda oppført som mann uten at det er rettet på. På tredjeplass kom Rikke Istad med 41.09.

RESULTATER KVINNER

Det var lettskyet, 10 grader, men en kald nordavind på Valderøya denne lørdagen. Etter hovedløpet var det løp for barn, premieutdeling og kafé i Idrettshallen på Valderøya. På øya rundt var det 58 løpere som fullførte.

Da er den 49. utgave av Valderløpet over. Neste år blir det 50-års jubileum med stor festivitas.