(Alle foto: Finn Kollstad)

Moa Bollerød i føringen fra start i det det store seniorfeltet.

Fjorårets norgesmester på 1500 m, Even Brøndbo Dahl, tok føringen på den første av av de tre rundene i lørdagens avsluttende heat for menn senior under NM terreng kort løype på Groos friluftsområde ved Grimstad. Favoritten Senay Fissehatsion lå nærmest i det 36 mann store feltet.

Ut på andrerunden sprakk feltet topp med tre Ullensaker/Kisa-løpere, nevnte Senay Fissehatsion, Merih Solomon Hailemicheal og Fredrik Sandvik, i front. Midtveis i løpet tråkket så Senay skikkelig til og fikk en luke til Fredrik Sandvik som nå fulgte nærmest.

På den siste runden på drøye 1000 m var en formsterk Senay uimotståelig og økte ledelsen til mål før sølvgutten Fredrik Sandvik spurtet for livet og nærmet seg noe. Even Brøndbo Dahl ble utfordret om bronsemedaljen av Steinkjers Mathias Flak, men Orion-stjernen holdt unna og tok en ny NM-medalje.

Teller Fredrik Sandvik opp sølvmedaljer på målstreken tro?

Even Brøndbo Dahl inn til 3. plass.

Mathias Flak, Steinkjer FIK og Eivind Øygard, Jølster IL fulgte på 4. og 5. plass.

NM Menn senior 1 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL 09:22.6 +0:00.0 2 Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL 09:25.6 +0:03.0 3 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 09:28.2 +0:05.6 4 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 09:29.1 +0:06.5 5 Eivind Øygard Jølster IL 09:30.1 +0:07.5 6 Kristoffer Sagli Aure IL 09:30.3 +0:07.7 7 Erik Udø Pedersen Ullensaker/Kisa IL 09:30.8 +0:08.2 8 Marius Vedvik Gular, IL 09:33.3 +0:10.7 9 Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL 09:34.3 +0:11.7 10 Tore Akerlie Gular, IL 09:41.1 +0:18.5 11 Abdalla Targan Yousif Spirit Friidrettsklubb 09:41.8 +0:19.2 12 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL 09:42.3 +0:19.7 13 Trym Tønnesen Halden IL 09:43.1 +0:20.5 14 Mikkel Blikstad Thomassen IK Tjalve 09:44.2 +0:21.6 15 Eivind Wikshåland Gular, IL 09:44.4 +0:21.8 16 Jesper Lundin BUL-Tromsø,Friidrett 09:51.9 +0:29.3 17 Johannes Teigland Gular, IL 09:55.7 +0:33.1 18 Erik Tangen Gundersen Skjalg IL 09:57.2 +0:34.6 19 Sondre Arne Hoff Gular, IL 09:58.3 +0:35.7 20 Simon Steinshamn IDROTTSLAGET I BUL 09:58.8 +0:36.2 21 Kristoffer Petersen Skonnord Lillehammer IF 10:01.8 +0:39.2 22 Simen Ellingsdalen IDROTTSLAGET I BUL 10:04.2 +0:41.6 23 Sebastian Van Der Veen Spirit Friidrettsklubb 10:05.5 +0:42.9 24 Iver Matias Linge Glomnes IK Tjalve 10:08.0 +0:45.4 25 Robert Bergstå Svarstad IL 10:12.9 +0:50.3 26 Kristian Tjørnhom Kristiansand Løpeklubb 10:18.8 +0:56.2 27 Vetle Solbakken Spirit Friidrettsklubb 10:20.9 +0:58.3 28 Jonas Riseth IK Tjalve 10:21.6 +0:59.0 29 Lars-Olav Måkestad Apold Gular, IL 10:22.2 +0:59.6 30 Sondre Martinsen Nesodden IF 10:28.0 +1:05.4 31 Gabriel Ingebresten Kristiansand Løpeklubb 10:31.1 +1:08.5 32 Vetle Flage Kristiansand Løpeklubb 10:38.3 +1:15.7 33 Henrik Velle IK Tjalve 10:41.6 +1:19.0 34 Jacob Løvold IK Tjalve 10:51.2 +1:28.6 35 Hans Kristian Fløystad Sørild FIK 10:57.2 +1:34.6 36 Jonas Pablo Sletten Gomez Varegg Fleridrett 12:03.7 +2:41.1

