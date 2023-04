Mari Roligheten Rud, IL i BUL førte an fra start før Sigrid Jervell Våg tok over og drog ut feltet på første runde der seks løpere fikk en luke til de øvrige. Mari Roligheten Rud kom så sterkt tilbake før igjen Sigrid Jervell Våg tok over kommandoen.

I spurten kom Sigrids klubbvenninne og overkvinne i tilsvarende mesterskap for et år siden, Malin Edland, meget sterkt, men årets favoritt holdt unna og tok tilbake gullet. Sigrid Alvik fra Tyrving spurtet fra Mari Roligheten Rud i kampen om bronsemedaljen.

Arrangørens nettsider

NM terrengløp på Facebook

Kvinner senior 1 Sigrid Jervell Våg IK Tjalve 07:00.6 +0:00.0 2 Malin Edland IK Tjalve 07:02.6 +0:02.0 3 Sigrid Alvik Tyrving IL 07:05.9 +0:05.3 4 Mari Roligheten IDROTTSLAGET I BUL 07:07.2 +0:06.6 5 Ine Bakken Sportsklubben Vidar 07:08.5 +0:07.9 6 Grethe Tyldum Steinkjer Friidrettsklubb 07:19.9 +0:19.3 7 Synne Marie Engebretsen Bergen 07:22.9 +0:22.3 8 Ingrid Kilvær Nilssen Herøy 07:28.0 +0:27.4 9 Frida Reiersølmoen Kristiansand Løpeklubb 07:30.8 +0:30.2 10 Marie Kristine Malmgren Kristiansand S 07:51.0 +0:50.4

ALLE RESULTATER