Med 1:54 på den spesielle 800 meteren var trønderen fire sekunder foran Nikolai Solum fra IK Tjalve som hadde tilsvarende margin til Christian Bredesen fra Steinkjer Friidrettskubb.

Charlotte Olszak klokket inn på 2:20 som klart beste av kun to kvinner. Bare seks løper stilte på sprintdistansen i Sentrumsløpet som gikk etter at de aller minste hadde innledet løpsfesten med Sentrumsløpet for barn i Spikersuppa.

800 m-feltet passerer Grand Hotel. (Foto: Kjell Vigestad)

Nikolai Solum spurter inn til 2. plass. (Foto: Samuel Hafsahl)

Charlotte Olszak spurter inn på 2:20 i motbakken ved Stortinget. (Foto: Kjell Vigestad)

Vinnerene Charlotte Olszak og Ånung Viken ved målportalen på Egertorget. (Foto: Kjell Vigestad)

Sentrumsløpets nettsider

Sentrumløpet på Facebook