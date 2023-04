Av Rune Helle/Foto: Helge N. Olsen

De fire jentene på første etappe ut fra start. (Foto: Helge N. Olsen)

Varegg-duoen Thea Charlotte Knudsen og Synne Marie Engebretsen økte jevnt og trutt og tok en sikker gullmedalje nesten minuttet foran Steinkjer FIKs Dordi Forseth og Grethe Tyldum etter 6 km intervallmessig løping.

Kristiansands IF Eva Friestad og Marie Kristine Malmgren avgjorde kampen om bronsemedaljen med 23 sekunder på andre halvdel av de seks etappene foran Oppegård-søsterene Hedda og Malin Høntorp.

Vareggs Thea Charlotte Knudsen kunne gi ankerkvinnen Synne Marie Engebretsen en seiersklem etter målgang. (Foto: Helge N. Olsen)

Steinkjers Grethe Tyldum var ikke fornøyd med sjetteplass individuelt. Hun var mer tilfreds med stafetten der det ble sølv. (Foto: Helge N. Olsen)

- Som forventet

Steinkjer-damene tippet seg selv på andreplass før stafetten denne helgen. Den gikk inn.

- Varegg var klar favoritt, sier lagets mest meriterte Grethe Tyldum (22). Steinkjer var klar toer foran KIF.

- For oss var stafetten viktig. Det var en av grunnene til at jeg reiste nedover, sier Dordi Forseth (18) som utgjorde den andre halvdelen av stafettlaget. Hun ble nummer tre individuelt på lørdag. Grethe Tyldum droppet innendørssesongen i vinter.

- Jeg ble skadet like etter junior NM i august. Jeg var derfor ikke tilbake i full trening før rundt nyttår. Av den grunn valgte jeg å droppe innendørssesongen, sier Grethe som har løpt nordisk innendørs på seniorlandslaget to ganger. Grethe tok to gull i Bærum under junior-NM i fjor.

- Jeg er spent på årets sesong. Målet er å få løpe U-23 EM, sier Steinkjer-jenta som er en av hele syv jenter som har kravet.

Marie Kristine Malmgren løp Kristinsands IF inn til bronse. (Foto: Helge N. Olsen)

Arrangørens nettsider

NM terrengløp på Facebook

Stafett Kvinner 1 Varegg Fleridrett - Synne Marie Engebretsen Thea Charlotte Knudsen 21:53 +0:00 2 Steinkjer Friidrettsklubb - Dordi Forseth Grethe Tyldum 22:48 +0:55 3 Kristiansands IF - Amalie Westgård Marie Kristine Malmgren 24:35 +2:42 4 Oppegård IL - Malin Høntorp Hedda Høntorp 24:58 +3:05

ALLE RESULTATER