Kelvin Kiptum på kne umiddelbart etter sin oppvisning i London. (Foto fra løpets facebookside)

Mennenes løp:

Herrenes tetgruppe halvveis bestod av åtte løpere som passerte på 1.01.40. Britenes OL-helt Mo Farah som hadde annonsert sitt siste store løp i egen hovedstad, var her nesten to minutter bak på 11 . plass med to fartsholdere rundt seg.

Vinneren av Valencia Marathon i desember på 2:01:53, kenyaneren Kelvin Kiptum, lå hele tiden nær den gjenværende pacemakeren i front da en halv times løping gjenstod i Londons fuktige gater søndag. Da økte Kiptum farten og fikk med en gang en god luke med landsmannen Geoffrey Kamworor nærmest. Han fortsatte kjøret, og med en formidabel avslutning løp han han inn til en ny løyperekord på verdens nest best tid noen gang, 2.01.25. Kiptum utklasset dermed sin nærmeste konkurrent med tre minutter på de siste 12 kilometerene . Mila mellom 30 og 40 km gikk unna på 27.50 før han avsluttet med 6:12 på de siste 2195 meterne.Etter 1:01:40 på første halvdel ble det altså formidable 59:50 på andre halvdel. Dermed har vel Kiptum bevist igjen at "maraton starter på 30 km"?

Tamirta Tola fra Etiopia løp inn til 3. plass ytterligere halvminuttet bak Kamworor. Den gamle løyperekorden i Løndon ble forøvrig satt av Eliud Kipchoge i 2019. Se reportasjen her: Eliud Kipchoge vant London Marathon på tidenes nest raskeste maratontid

Mo Farah med en solid gjeng fartsholdere tidlig i løpet. Britenes yndling endte på 9. plass med 2:10:28 etter 1:03:38 halvveis. (Foto fra løpets facebookside)

Topp ti menn:

1. Kelvin Kiptum (KEN) — 2:01:25

2. Geoffrey Kamworor (KEN) — 2:04:23

3. Tamirat Tola (ETH) — 2:04:59

4. Leul Gebresilase (ETH) – -2:05:45

5. Seifu Tura (ETH) — 2:06:38

6. Emile Cairess (GBR) — 2:08:07

7. Brett Robinson (AUS) — 2:10:19

8. Phil Sesemann (GBR) — 2:10:23

9. Mo Farah (GBR) — 2:10:28

10. Chris Thompson (GBR) — 2:11:50

ALLE RESULTATER

Kvinnenes løp:

Seks kvinner var med i tetgruppa halvveis som deretter ble reduserte til fire, to kenyanere og to etiopiere, ved passering 30 km. Sifan Hassan var nede på 6. plass halvveis halvminuttet bak teten etter å ha stoppet opp med kramper ved to anledninger. Maratondebutanten nærmet seg imidlertid tetkvartetten, og etter to timer hadde hun greid hun å jobbe seg helt opp til tetgruppa igjen. Så vel to km før mål gjorde den nederlandske banespesialisten en klønete manøver og måtte løpe litt tilbake for å få drikke og måtte nok en gang øke tempoet.

På den siste km var det tre kvinner med i kampen, Sifan Hassan, etiopiske Alemu Megertu og kenyanske Peres Jepchirchir. Her virket det som Sifan Hassan bare lå og ventet med å sette inn sitt fryktede rykk, og på de siste hundre meteren viste hun at rykket kjent fra 5000 og 10 000 m på banen var på plas og s etter 42 km og vant med på sterke 2:18:33 med fire og fem sekunder ned til Megertu og Jepchirchir.

Topp 10 kvinner:

1. Sifan Hassan (NED) — 2:18:33

2. Alemu Megertu (ETH) — 2:18:37

3. Peres Jepchirchir (KEN) — 2:18:38

4. Shelia Chepkirui (KEN) — 2:18:51

5. Yalemzerf Yehualaw (ETH) — 2:18:53

6. Judith Korir (KEN) — 2:20:41

7. Almaz Ayana (ETH) — 2:20:44

8. Tadu Teshome (ETH) — 2:21:31

9. Sofiia Yaremchuk (ITA) — 2:24:02

10. Susanna Sullivan (USA) — 2:24:27

ALLE RESULTATER

Kondis kommer tilbake med oversikt over de norske prestasjonene.

Karkteristiske Tower Bridge fylt av maratonløpere. (Foto fra løpets facebookside)

