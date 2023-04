Kanskje var værskiftet til og med en fordel med tanke på å sette pers? Uansett ble det i hvert fall løpt til rekordtider av veldig mange. Arrangøren har notert ned minst 17 personlige rekorder etter 3 av 4 av søndagens distanser. Dette tilsvarer en "perseprosent" på hele 45 %.



Mens mange hadde Sentrumsløpet i Oslo som sitt store mål for helgen, var det noen som heller satset alle kort på gode tider i Perseløpet på Eidsvoll. Der ble det arrangert konkurranse på hele fire løpsdistanser i løpet av søndagen. 5 kilometer, halvmaraton, maraton og 50 kilometer. Mest populær var halvmaratondistansen, hvor 22 løpere fullførte. Maratonløpet hadde 14 fullførende løpere, mens 6 og 2 løpere fullførte henholdsvis 5 kilometer og 50 kilometer.



Halvmaraton

I herreklassen ble det en meget komfortabel seier til Truls Grøstad fra BDO Lillestrøm (M35-39). Han løp i mål på 1.14.51, og var dermed snaue fem minutter foran nestemann. Simon Hugo Haugen fra Rambøll (M45-49) tok den neste plassen med 1.19.49. Brede Olsen fra Tokenes Badeklubb (M20-34) snek seg også under en naturlig tidsgrense, da han løp i mål som tredjemann på 1.19.58



Truls Grøstad vant halvmaraton med nesten fem minutter. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Simon Hugo Haugen ble nr to på halvmaraton. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Tom Erik Paulsen var en av svært få lokale løpere. Paulsen perset på halvmaraton med over to minutter. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



I kvinneklassen var det Marthe Corneliussen fra Rykkinn (K20-34) som løp raskest. Hun vant med god margin på 1.30.19. Ingrid Strømme fra Hønefoss (K40-44) fulgte på plassen bak, med et løp på 1.37.09, og Åste Kristine Ullring Holtan fra Heggenes (K20-34) ble nummer tre med 1.41.25. Alle tre løp sin raskeste halvmaraton denne dagen.



Gunn-Monica Leier debuterte på halvmaraton og målet var under tre timer. Det klarte hun med glans. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Maraton

Først i mål av maratonherrene var Jack Snell (M20-34) fra Irland og klubben med det snedige navnet "Øl og Kondis". Han satte ny pers med sterke 2.44.15 og hadde god margin bakover. Janis Resnis (M40-44) fra Vestby tok andreplassen med 2.57.04, mens Jerzy Pecak (M45-49) fra Polen og Gjøvik Friidrettsklubb tok tredjeplassen med 2.58.34. Geir Haugen fra Lillehammer IF løp på 3.12.58 i klasse 60-64 år, og noterer den nest beste tiden hittil i år i den klassen.



I kvinneklassen var det kun to kvinner som startet. Emma Tønnessen (K20-34) fra SKI løp sterkt ogavsluttet på 2.58.37. Isabel Aarnes (K35-39) fra Romerike Ultraløperklubb løp på 3.52.50. Begge to satte pers på maraton med dette løpet.



Jan Tore Nygård fra Undheim IL løp maraton på 3.10.40. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



5 kilometer

På den korteste distansen var det akkurat nok utøvere til å fylle opp en seierspall. Best av herrene ble Jakub Gutkowski (M35-39) fra Polen og Frogner. Han løp på 18.23. På andreplass fulgte evigunge Rolf Meek fra Romerike Friidrett, som løper i klasse 70-74 år. Han løp på 23.14, og forbedret tiden sin med 18 sekunder fra samme løp 7. april. Nummer tre ble Andre Forsland (M50-54) fra Eidsvoll, som løp på 30.09.



I kvinneklassen ble det tett mellom første- og andreplass, men det var Johanna Hagen (K35-39) fra Rånåsfoss som trakk det lengste strået i spurten. Hun løp i mål på 19.57. Polske Agnieszka Szmyt (K20-34) fra Frogner måtte nøye seg med andreplass og 19.58 på klokka. Leah Østen Johansen fra Minnesund tok tredjeplass med 30.08.



50 kilometer

To tøffinger hadde valgt den aller lengste distansen på Eidsvoll denne dagen. En kvinne og en mann. Og det var Liv B. Jegteberg Lystad fra Sportsklubben Vidar som var raskest av de to. Hun løper i klasse 60-64 år, og var i mål på 4.56.26. Øistein Schmidt (M45-49) Galaaen fra Romerike Ultraløperklubb løp på 4.59.29.



Liv B. Jegteberg Lystad vant 50 km på 4.56.26. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Marcin Mackowski skulle løpe 50 km men måtte bryte. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





