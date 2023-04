Det er over fem år siden Sondre Nordstad Moen løp sitt rekordraske løp på 2.05.48 og satte europeisk rekord da han vant Fukuoka maraton i Japan. Omtrent like lenge har han kranglet med skader, og mest av alt en trøblete akilles. Sist sommer fikk nok være nok, og Nordstad Moen fikk operert begge akillessener. I tillegg måtte han gjennom to runder med Covid-19, så 2022 var ikke helt Sondre sitt år.



Les også: Sondre Nordstad Moens maraton på 2.05.48 under lupen (K+)

Nå er han derimot på god vei tilbake, noe han beviste under helgens Wien maraton. Riktig nok innfridde han ikke sitt eget ønske om å løpe under VM-kravet på 2.09.40, men allikevel virker det som om pilene peker i riktig retning.

Før søndagens løp rapporterte han også å være i god form, og ikke minst skadefri.



Nordstad Moens løp

Det gikk fint etter planen en god stund, og Nordstad Moen passerte 5 kilometer på 15.17. Da lå han blant annet i felt sammen med Weldu Negash, som dessverre måtte bryte løpet på et senere tidspunkt. Farten gikk noe opp og ned, og halvveis ble passert på 1.04.53. Fortsatt med VM-kravet i siktet altså. 7 kilometer før mål hadde Nordstad Moen fortsatt kontroll på nevnte krav, og lå fattige fire sekunder bak. I følge hans "game plan" skulle det gå raskt på siste 10 km, men det ble dessverre litt motsatt.

Farten gikk en del ned på den siste biten, og han løp i mål på 2.10.23.



Seier til Samwel Mailu og Magdalyne Masai

Samwel Mailu slo den ni år gamle løyperekorden da han vant på 2.05.08. Til tross for varme forhold, spesielt under den andre halvdelen av løpet, kunne den 33 år gamle kenyaren senke Getu Felekes rekord fra 2014 med 33 sekunder. Det ble for øvrig kenyansk på alle de syv første plassene, før vår egen mann Sondre Nordstad Moen løp inn som åttende beste (beste europeer). Bethwell Yegon ble nummer to med 2.06.57 og Titus Kimutai ble nummer tre med 2.07.46.

Kenya dominerte også i kvinneklassen, og det var Magdalyne Masai somvant på 2.24.12, foran Agnes Keino som fik 2.24.25. Begge fra Kenya. Etiopiske Gadise Mulu tok tredjeplassen md 2.24.50.



De 10 beste herrer









De 10 beste kvinner







Norske løpere // Menn





Norske løpere // Kvinner





Mer informasjon

Se alle resultater her