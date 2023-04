(Alle øvrige bilder fra Molde 7 topper sin facebookside)

Det ble en meget kort "mamma-permisjon" fra fjelløping for Karoline Holsen Kyte.

Aller mest imponerte Karoline Holsen Kyte etter å ha født sitt første barn i januar. På toppen av Melen etter 4,7 km og 750 høydemeter var Førde-løperen nesten to minutter foran nummer to. Begge vinnerne har vært våre beste bakkeløpere over flere år og kan nok pakke bagen til VM. Joel Dyrhovden løp meget sterkt og tok 2. plassen i herreklassen foran Halfdan Emil Færø.

Joel Dyrhovden fra Samnanger IL var 25 sekunder bak vinneren i mål.

Torstein Tengsareid var tilbake på startstreken etter noen års pause for å måle krefter mot de to største favorittene og allerede VM-innstilte Johan Bugge og Halfdan-Emil Færø. Øyvind Heiberg Sundby og Joel Dyrhovden var også løpere som var forventet å være med i kampen om pallplassene. Tengsareid endte på 6. plass i sitt comeback bak de forhåndsutpekte pallkandidatene samt overraskelsen Harald Kårbø fra Stord som tok en klar 4. plass foran Øyvind Heiberg Sundby.

Blant damene var Karoline Holsen Kyte den store favoritten til tross for fødsel i januar, og det var knyttet stor spenning til Ingeborg Synsnest Hole (16) som i fjor ble verdensmester i U18-klassen i Skyrunning. Helårsutøveren fra Åndalsnes, som akkurat har avsluttet en sterk skisesong med bl.a. gull i Hovedlandsrennet, løp opp til 4. plass bak suverene Karoline Holsen Kyte, Nora Markhus og Monica Solvang kompletterte seierspallen.

Nora Markhus fra Stord IL var 2. kvinne til topps.

Halfdan-Emil Færø ble 3. mann.

Monica Solvang fra Ørtsa IL inn til 3. plass.

4. mann Harald Kårbø fra Stord IL.

Vinter eller sommer, Ingeborg Synstnes Hole, leverer topp prestasjoner.

En stor takk rettes til arrangøren av Varden Opp som la til rette for at det var mulig å få til et uttaksløp så tidlig i sesongen.

Flere bilder: Molde 7 toppers facebookside med mage

10 beste kvinner: Plass # Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 3 Karoline Holsen Kyte Førde IL D 20-39 år 34:39.0 +0:00.0 2 16 Nora Markhus Stord IL D 20-39 år 36:34.0 +1:55.0 3 1 Monica Solvang Ørsta IL/Indre Sandvika LK D 20-39 år 37:23.0 +2:44.0 4 22 Ingeborg Synstnes Hole Åndalsnes IF J 15-17 år 38:11.0 +3:32.0 5 4 Kristin Waaktaar Opland Bratsberg IL D 40-49 år 38:31.0 +3:52.0 6 7 Ingvild Sangesland Vindbjart D 20-39 år 38:56.0 +4:17.0 7 15 Ida Brakstad Orset Romsdal Randoneeklubb J 15-17 år 40:36.0 +5:57.0 8 45 Ida Lindkvist Molde og Omegn IF D 20-39 år 40:46.0 +6:07.0 9 21 Hildegunn Hellenes Førde D 20-39 år 41:43.0 +7:04.0 10 31 Maria Birthe Nerem Emblem IL D 20-39 år 42:00.0 +7:21.0 10 beste menn: 1 36 Johan BUGGE Eidsvåg IL M 20-39 år 30:05.0 +0:00.0 2 27 Joel Dyrhovden Samnanger IL M 20-39 år 30:30.0 +0:25.0 3 29 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett M 20-39 år 31:06.0 +1:01.0 4 38 Harald Kårbø Stord IL M 20-39 år 31:26.0 +1:21.0 5 10 Øyvind Heiberg Sundby IK Tjalve M 40-49 år 32:18.0 +2:13.0 6 6 Torstein Tengsareid Egersunds IK M 20-39 år 33:35.0 +3:30.0 7 26 Morten EILIFSEN Averøy Løpeklubb M 20-39 år 34:32.0 +4:27.0 8 23 Anders Bugge Eidsvåg IL M 20-39 år 34:46.0 +4:41.0 9 43 Fredrik Bruseth Romsdal Randoneeklubb M 20-39 år 35:23.0 +5:18.0 10 41 Are Børset Molde M 20-39 år 36:18.0 +6:13.0

