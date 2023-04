Rett Vest ble første gang arrangert i 1982 med maraton og 10 km på programmet. Etter hvert kom også halvmaraton, 5 km og 2 km barneløp til. I år stod løpet fram i ny drakt med tre distanser, nytt navn og nye traséer i den vakre naturen rundt Florø.

5 og 10 km-løypa gikk langs Lille- og Storevatnet, over bruene ved Kystmuséet til Brendøya med vendepunkt for 5 kilometeren. For de som løp hele SFE-mila var også Sørstrand folkepark med holmer, bruer og utsikt mot havet en del av opplevelsen.

35 stilte i konkurranseklasser på 10 km og 11 gjorde opp seg i mellom på 5 km. 22 stilte i mosjonsklassen på en av distansene, og hele 65 barn tok del i Barnas Konglerikeløp.

Håvard Tonheim fra Eikefjord IL var i en helt egen klasse på mila med 36:44 med over 6 minutter ned til Magnus Brandsøy, Florø og Andre Hatleset, Svelgen T&IF. Madelen Hopen og Anna Catharina Mølster, begge fra Florø, fikk begge registert 49:27 som de raskeste på 10 km med Madelen oppført på 1. plass i kvinneklassen.

På 5 km ble det ungdommelig seier på 5 km på herresiden der Emanuel Aarseth fra Jølster IL løp inn på tiden 19:02, og veteranen Ina Aas, Loddefjord tok 1. plassen for kvinner på 26:32.

Fra de vakre omgivelsene i den nye 10-km traséen. (Foto fra løpets nettsider)

