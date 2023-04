På natterundene lyser utallige fakler langs veien, og lyser opp sinnet til løperne som lett kan få mørke tanker etter 5-6-7 mil i natten. (Arrangørfoto)

Idéen til Røyse Ultra kom i sin tid fra Halden Ultraintervall og er bygget på samme konseptet med start på den anerkjente Hytteplanmila hver tredje time et helt døgn fra lørdag til søndag kl 12. Røyse Ultra ble arrangert første gang i april 2015 med 15 deltagende, et tall som økte år for år til pandemien satte en stopper for ordninære arrangement i 2020 og 21.

I 2019 var det 45 som fullførte den ekstreme formen for langintervall hvor deltagerne får teste viljestyrke så vel som utholdenheten med stort sosialt utbytte som bonus. For å mestre distansen gjentatte ganger kreves en god porsjon disiplin i forhold til tempo, tålmodighet, mental styrke og god restitusjon med både inntak av næring og hvile.

Årets utgave hadde samme deltakerantall som det første året med 15 startende og 10 som gjennomførte samtlige 80 km . Etter to år med virtuell utgave i 2020 og 22, var det 27 som stilte til start i fjor. I 2024 håper primus motor Stig Andy Kvalhein igjen på 50 deltagere og med 10-års jubileet ikke langt unna er det nok mer i vente, kjenner vi løpeglede-spreder'n rett.

Klubblokalene til Holeværingen passer godt til Røtyse Ultra-konseptet, og arrangørene imponerte også i år med stor og variert meny døgnet rundt. (Foto: Helge Reinholt)

Håvard Huru Bergene, Romerike Ultraløperklubb og Kenneth Nordseth, Fjordlandsbyen Løpeklubb løp ganske jevnt på de fem første rundene, men derfra og inn viste RULK-løperen klart mest stayerevne og vant den seige intervalløkta etter vel seks timers aktiv løping og et snitt på 4:34 pr km. Nordseth ble 2. mann totalt mens Tone Solberg fra Trondheim & Omegn Sportsklubb var klart beste av damene med et snitt på 4:48 pr. km.

Vinnerne av årets Røyse Ultra: Tone Solberg og Håvard Huru Bergene. (Foto: Helge Reinholt)

Reportasjen fortsetter under resultatene!

Resultater Røyse Ultra 2023: Plass Fornavn Etternavn Klubb/Privat Totaltid G.j. sn. 1 Håvard Huru Bergene Romerike Ultraløperklubb 06:04:34 04:34 2 Kenneth Nordseth Fjordlandsbyen Løpeklubb 06:13:30 04:40 3 Tone Solberg Trondheim & Omegn Sportsklubb 06:24:12 04:48 4 Trond Jørgensen Hytteplan sport 07:06:06 05:20 5 Jostein Lundgaard Nammo Raufoss BIL 07:27:28 05:35 6 Maren Enger Privat 07:48:50 05:52 7 Ståle Bergby Hytteplan Sport 08:01:25 06:01 8 Heine Petersen Privat 08:16:59 06:13 9 Ragnhild Audestad Romerike Ultraløperklubb 08:51:30 06:38 10 Marius Sand Skaarud Wurth Hønefoss 05:39:21 6 runder 11 Helge Reinholt Romerike Ultraløperklubb 04:39:23 5 runder 12 Andreas Lislegaard Privat 05:16:56 5 runder 13 Viviann Lorentsen Privat 06:32:35 5 runder 14 Abraham Grimstveit Treungen Il 03:56:58 4 runder 15 Ann-Kristin Mathiesen Romerike Ultraløperklubb 04:31:22 4 runder

RESULTATLISTE MED RUNDETIDER

Russen ukket opp og laget ekstra liv, noe alle løperne satte stor pris på. (Arrangørfoto)

Røyse Ultra kan være ensomt av og til, som ofte bare en fordel når man må fokusere på teknikk og riktige tanker. Men her og der blir man heiet på, og det er hyggelig. Her kommer Jostein Lundgaard. ​(Foto: Helge Reinholt)



Stig Andy har det også i kjeften, og mikrofon og motivasjon er også noe han jobber med og brenner for. ​​(Foto: Helge Reinholt)

Tre av løperne ute på siste runde i lett regnvær kl. 09 om morgenen.​ ​(Foto: Helge Reinholt)

Typisk Røyse Ultrraintervall - eller VM i rask restitusjon. Mye utstyr og organisering for en effektiv bruk av tiden mellom løpene. Abraham Grimstveit har gjort jobben. ​(Foto: Helge Reinholt)

Arrangøren sørger for å kjøre ut løpernes flasker, og setter ut drikke ellers, halvveis på hver runde. ​(Foto: Helge Reinholt)

Den eneste som hadde telt i hallen var også den som vant...​​(Foto: Helge Reinholt)

En halvtime før neste start går Stig Andy en vekkerunde i hallen. ​(Foto: Helge Reinholt)

Nr. 1 og 2 i herreklassen har begynt på den legendariske og seige Selteveien, på siste runde.

Herrevinner Håvard Bergene, Romerike Ultraløperklubb, vet nå at seieren blir hans, etter å ha knivet med Kenneth Nordseth hele natten. ​​(Foto: Helge Reinholt)

Damevinner Tone Solberg fra Trondheim og Omegn Sportsklubb har vondt etter 7,7 mil, men har her bare 3 km igjen og har ligget i suveren ledelse hele døgnet. ​(Foto: Helge Reinholt)

Nr. 3 i dameklassen, Ragnhild Audestad, er en erfaren og seig ultraløper, som selv med 12-timers i beinma fra helga før leverte varene og gjennomførte. ​​(Foto: Helge Reinholt)

Den siste bakken på Hytteplanmila er legendarisk og har gitt mange mennesker mareritt, og også unødvendig melkesyre, for her skal det ofte duelleres. Åtte ganger på et døgn skal man opp denne. ​​(Foto: Helge Reinholt)

Her er de siste overlevende, som det heter, av løpere igjen til premioeseremoni helt til slutt, 23 timer etter første start. ​(Foto: Helge Reinholt)