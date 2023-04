Kondis sine løpeuker i Portugal er 7.-14. og 14.-21. oktober. Du kan være med på én uke eller begge om du vil.

Springtime har fått 15 flyseter til sterkt rabattert pris. Det innebærer at de kan gi 3000 kroner i rabatt på reisen første uken, og 2000 kroner i rabatt på reisen andre uken for de 15 første som melder på.

Flyprisene har blitt en god del dyrere i det siste. Springtime er opptatt av at gruppen skal reise direkte Oslo-Faro og slippe mellomlandinger, Det er fullt mulig å skaffet rimeligere flybilletter om en legger inn mellomlandinger eller velger en flygning til en annen flyplass med mer konkurranse mellom flyselskapene, og isteden kjører leiebil eller kollektivt derfra. For at de som ønsker det skal kunne kjøpe en tur som er så rimelig som mulig, har Springtime åpnet for at de som melder på kan bestille kun opphold og trening i Monte Gordo gjennom dem, og ordne med flyreisen sin selv.

De som bestiller reise uten fly til den ene eller begge ukene til høsten, får 1000 kroner i rabatt per uke de bestiller når de oppgir koden Kondis, og bestiller innen 1. mai (du må være Kondismedlem for å få rabatten).

For å få rabattene må du først legge inn en booking. Deretter sender du en e-post til post@springtime.no med ditt bookingnummer. De vil da redusere prisen på din reise manuelt før de sender deg faktura. Dersom du bestiller med fly, og de 15 første flysetene er tatt slik at du ikke får 3000 eller 2000 kroner i rabatt, kan fortsatt få Kondisrabatten på 1000 kroner isteden om du er medlem, eller du kan trekke bestillingen uten kostnader for deg dersom du ønsker det. Du kan ikke få både Kondisrabatt og spesialrabatten gitt til de 15 første flysetene.

Håper å se mange av dere i Portugal i oktober.