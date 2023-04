Tirsdag morgen våknet Oslo til et kraftig snøvær, som ble omtalt som rekord for så seint i april av metrolgene på Blindern. Mye av denne snøen lå fremdeles igjen på gressplenene på Tveita, dermed ble et glatt underlag for løperne. Kveldens løp gikk på et nytt kart over boligområdet på Tveita.

I H17 ble det en virkelig jevnt i toppen, hvor NTNUIs Jørgen Baklid tilslutt var 3 sekunder foran junioren Alfred Bjørnerød fra OK Moss. Etter disse var det 28 sekunder ned til nummer tre, Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI.

I D17 ble det en ny seier til evigunge Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalen viser at hun fortsatt er å regne med i toppen på sprint. Hun vant 39 sekunder foran klubbvenninnen fra Nydalen; Helena Karlsson. Oppsals junior Ingeborg Roll Mosland tok tredjeplassen, 7 sekunder bak Karlsson.

Alle bilder: Snorre Veggan

Resultater

D 17-, 3 010 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 16.40,

2) Helena Karlsson, Nydalens SK, 17.19,

3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 17.26,

4) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 17.31,

5) Sigrid Alexandersen, Nydalens SK, 17.52,

6) Runa Fremstad, Larvik OK, 18.00.

H 17-, 3 170 m:

1) Jørgen Baklid, NTNUI, 15.48,

2) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 15.51,

3) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 16.19,

4) Sindre Østgulen Deisz, Nydalens SK, 16.50,

4) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 16.50,

6) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 16.51,

6) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 16.51.

Ragnhild Glørsen Haga trivdes kanskje best av samtilge med snø under beina? Foto: Snorre Veggan