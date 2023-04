Kringsjåløpet ble arrangert for 40. gang denne uka i svært vinterlige omgivelser, med virtuelle løp tidligere i uka og fellesstart onsdag kveld.

Kringsjåløpet er 2,71 km langt og har start og mål ved Nordre Ål skole.

Løpet ble arrangert av Gudbrandsdal Politi IL i samarbeid med Litrim, slik det har vært i alle tidligere år. Sport 1 Lillehammer var løpssponsor.

Det var rett og slett imponerende at hele 431 deltakere fullførte Kringsjåløpetløpet i det noe sure vårværet, 121 virtuelt og 310 i fellesstarten. Allerede i neste uke arrangeres Maihaugløpet, virtuelt i tiden 29. april til 2. mai og fellesstart onsdag 3. mai kl. 1900.

Resultatene fra Kringsjåløpet finner dere her

Det var to av våre fremste langrennsjenter som også var raskest med joggesko på beina. Oline Vestad fra Vågå IL (385) spurtslo Karoline Simpson-Larsen fra Vargar IL med et par sekunder. Her er de to jentene også i spurtoppgjør med Joakim Marsteinstedet Pedersen fra Lillehammer Skiklub (408) i klasse M 19 – 19 år.

Bak Elmer Mulleri Skalle hadde Lars Heggen fra Harestua IL (347) og Henrik Husdal fra Svorkmo (414) en real fight om å bli nest raskeste herreløper. Denne kampen vant Lars Heggen, en av våre fremste juniorer i langrenn.

Det var mange på startstreken som hadde sett fram til å starte årets Sørdalskarusell. Her er tre av dem, fra venstre Morten Lunheim Solbakken fra Nordre Ål Old Boys (109) i klasse M 30 -39 år, Emil Lunheim fra ØTI (220) i klasse M 16 – 19 år og Daniel Sørmoen fra Lysgårdsbakkens Venner (333) i klasse M 30-39 år.

Sørdalskarusellen har plass til alle uavhengig av ambisjoner og treningsgrunnlag. Her ser vi en fin gruppe deltakere mot mål som kom litt lengre ned på resultatlistene. Fra venstre Ingvill Odden (94) i K 20-29 år, Aslak Gran Stensrud (26) i M 30-39 år, Erland Paulsrud (111) i M 40-49 år, Marie Berger (231) i K 16-19 år, Ole Morten Melbø (230) i M 20-59 år og Hedda Stenumgard (355) i K 16-19 år.

Det var også spansk deltakelse i Kringsjåløpet. Sergi Roig Ramirez (271) og Natalia Bertran Garcia (225) passerer her en av flere skulpturer mot mål ved den nye Nordre Ål skole.