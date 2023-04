Fra fjorårets start for G13 og G14. (Arrangørfoto)

Det løpes en runde på 800 m på den idylliske området til Mjøsen Golf der alle klasser tom. 14 år løper en runde, gutter og jenter 15-19 år og alle kvinneklasser løper to runder. Menn junior 22, senior og veteran gjør unna fire runder i samme løype på til sammen 3200 m.

Frist for påmelding er fredag 28. april kl.23.59 med muligheter for etteranmelding frem til kl.12.30 på løpsdagen mot et tillegg på kr. 50. Ordinær startkontingent: tom. 14 år: kr. 150/fom.15 år: kr. 200,-

Det konkurreres i KM for klasser fom. 11 år. Løpet er åpent for alle, men for å delta i KM må man representere en friidrettsklubb. Det er krav om lisens for alle deltagere fom. 13 år;

Premiering: 6-10 år: Deltakermedalje ved målgang. 11-14 år: KM-medalje til de 3 beste, deltakerpremie til resten. Fra 15 år: KM-medalje til de 3 beste.

Even Brøndbo Dahl og Malin Hoelsveen var fjorårets profiler på Mjøsen Golf. Les mer om fjorårets mesterskap her: Suverene vinnere i KM terrengløp for Innlandet

Reportasjer med bilder og resultater for alle felles KM for tidligere Hedmark og Oppland FIK samt mesterkapene for Hedmark helt tilbake til 2002 finner du her:

