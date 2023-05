Det var 311 deltakere i fellesstarten onsdag kveld og 147 som løp virtuelt tidligere i uka.

Det er gledelig at vi også i år har så stor oppslutning om disse karuselløpene, sier Finn Olsen, som har vært primus motor for Sørdalskarusellen i mere enn 40 år.

Løpet ble arrangert for første gang i 1984, og vi kunne i år feire et 40-årsjubileum. Det 2,25 km lange løpet utnytter uteområdet på Maihaugen på en fin måte med de flotte omgivelsene inne på museumsområdet.

Arrangør er SI Aktiv Lillehammer (Sykehuset) i samarbeid med Litrim.

Resultatene for fellesstarten

Resultatene for de som løp virtuelt

Neste løpet i Sørdalskarusellen er Strandtorgløpet, virtuelt i tidsrommet 6. – 9. mai og fellesstart onsdag 10. mai kl. 1900.

Også blant kvinnene ble det en tett kamp mellom to av våre fremste skijenter. Junioren Oline Vestad fra Vågå IL (611) ble i mål raskeste kvinne, vel to sekunder foran Karoline Simpson-Larsen fra Vargar IL (487). Karoline Grøtting fra Lillehammer Skiklub (583) ble tredje raskeste kvinne, vel et halvminutt bak Vestad.

Torger Haukåen fra Sør-Vekkom lauparlag (610) ble femte raskeste herreløpet og vinner av klasse M 20-29. Han vant spurtoppgjøret med Lars Øvrebø fra Jølster IL (630) med 0,2 sekunder, som ble henvist til andrepassen i klasse M 20 – 29 år.

På grunn av noen smale løypepasseringer var fellesstarten oppdelt i fire startpuljer. Her er det pulje to som tar fatt på den første motbakken med Lars Berger fra Dombås (547) i teten. Han vant sin klasse M 40 – 49 år, 14 sekunder foran Hans Olav Kjøs fra Såab.

Pulje tre, de antatt raskeste kvinnene har startet her foran Prestegården, rett ved siden av den gamle Garmo stavkirke.

I Sørdalskarusellen stille både de yngste og de eldste deltakerne på samme startstrek. Og det er gledelig at så mange unge helt ned til 8 år deltar i Sørdalskarusellen, ofte sammen med foreldre. Denne gruppa ledes av Øystein Sørmo (601) i klasse M 50 – 59 år foran Per Martin Johansen (114) også i klasse M 50 – 59 år. Bak ser vi Torstein Rudihagen fra Lillehammer Skiklub (568) som vant klassen M 70 – 79 år. De unge spreke guttene deltar alle i klasse 0 – 11 år; Aleksander Aaen-Egenes (530), Olav Hjelleset Melbø (68), Syver Sandberg Tistel (576), Sverre Sandberg Tistel (595) og Kristian Ruud Granli (512).

Disse karene holder seg i god form. I Sørdalskarusellen får de testet seg mot andretrimmere, eller mot sine egne tider fra tidligere år. Foran Erland Paulsrud (111) i M 40 – 49 år, Per Martin Johansen (114) i M 50 – 59 år, Ola Andersbakken (38) i M 40 – 49 år, Stein Jørstad (65) i M 50 – 59 år og Oddgeir Myklebust (632) i M 50 – 59 år.

Ungdom og litt eldre i spurtoppgjør mot mål. Ingvild Bagevold Bjerke (486) i klasse 0 – 11 år leder her foran spreke Grethe Coucheron Jensen (17), som vant klasse k 70 -79 år.

Litrim retter en stor takk til alle de frivillige funksjonærene som stiller opp på alle løpene i Sørdalskarusellen. Denne gangen var det SI Aktiv Lillehammer (Sykehuset) som arrangerte Maihaugløpet, i samarbeid med Litrim.