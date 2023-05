Ja, takk til sikre løpeturer

Trygghet: Det å ha tilgang til et gangfelt når en skal krysse veien, gjør det lettere å komme seg over på andre siden på en trygg måte. Da er det uheldig at gangfelt blir fjernet. Inge Asbjørn Haugen (fremst) hadde ikke behov for å bruke dette gangfeltet under Trondheim Maraton 2022. (Foto: Marianne Røhme)