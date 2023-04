Mitt (korte) liv som veganer

Det er lett for at livet blir til en daglig rutine med faste arbeidsoppgaver, faste treningsrutiner, faste fritidssysler og faste matvaner. Vi går rett og slett i et fast spor. Innimellom kan det derfor være bra med en endring for å komme ut videre og ikke bare kopiere seg selv fra dag til dag og år til år. En kopi blir som kjent gradvis dårligere og dårligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2023 eller ut 2024. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.