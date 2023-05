72 halvmaratonløbere parat forrest med 62 løbere på 5km bag umiddelbart før den fælles start på Fevik stadion. Foto: Henrik Kofoed Nielsen

Årets Fevik halvmaraton var nummer 18 i rækken og føltes som et vendepunkt efter flere år med fald i antal deltagere. På halvmaraton gik deltagerantallet op fra 61 til 72 og på 5 km, som var ny 2022 gik man fra 15 til 62 deltagere. Årets nyhed børneløbet samlet 47 på startstregen. Resultatlisten ses klasseopdelt her og allernederst uden klasseindeling. Liste over fuldførende børn se her. Herunder følger tekst og billeder med følgende rækkefølge: Børneløb, 5 km og halvmaraton. Der er dog nogle billeder, hvor 5 km- og halvmaratonløbere optræder på de samme billeder, da de følges ad de første 2,5 km.

BØRNELØB PÅ STADION



Løbets starter Henrik Kofoed Nielsen i skudøjeblikket. Foto: Nico Leander Rudsli.



Starten er gået og ivrige fodboldspillere med mange flere har god fart. Foto: Nico Leander Rudsli.



Løbeglæde. Foto: Nico Leander Rudsli.



Løbetalenter på stribe. Foto: Nico Leander Rudsli.

.

Endnu flere løbetalenter med stor vilje frem mod målstregen. Foto: Nico Leander Rudsli.



Medaljer til alle i mål. Foto: Nico Leander Rudsli.



Lederen af IL Express Laila Asbjørnsen overrækker medaljer. Foto: Nico Leander Rudsli.



Stemningsbillede fra mål. Foto: Nico Leander Rudsli.

5 KM MED 3,6 OMGANGE PÅ STADION OG SÅ RUNDT OMKRING BÅDEHAVNEN

Deltagerne på 5 km fik set hinanden ganske godt an i løbet af de over 1 km på stadion før de fulgte halvmaraton løberne mod Grimstad. De skiltes ved Strand hotel Fevik og løb tilbage til stadion via promenaden, Heia og skoleveien. Feltet blev domineret af fodboldspillere, men der var løbere fra hele Sørlandet i alderen fra 7 år til 64 år. Arrangøren uddelte pokaler fra Grimstad adressetidenden til de to, som stod for de de bedste præstationer hos mænd og kvinder. I billedet herunder ses modtageren hos kvinderne. Herrernes modtager ses under halvmaraton.



Lisa Mjaaland, Odersjaa SSK fik kvindernes bragdpokal for i alder på 14 år, at komme først i mål med tiden 20:22 på 5 km. Her overrækkes pokalen af Express' Thor Einar Jacobsen. Foto: Henrik Kofoed Nielsen.



Starten på 5 km er gået, og Lisa Mjaaland (182) og Stian Egholm Larsen (218) er kommet godt afsted. Tiderne i mål blev henholdsvis 20:22 og 22:27. Foto: Nico Leander Rudsli.



Her er der løbere fra nær og fjern. Fra venstre 198: Tobias Olsvik, Express Fevik, 168: Petter Hunemo, Kristiansand løpeklubb, 192: Isak Synnevåg, Grane Arendal, 380: Hans Antonsen, Oslo og 361: Anne Marie Hausland, Arendal triathlon. Foto: Nico Leander Rudsli.



Fodboldspillerne fra IL Express i blåt dominerede feltet på 5 km. Foto: Nico Leander Rudsli.



5 km- og halvmaratonløbere i gang med de obligatoriske omgange på stadion. Foto: Nico Leander Rudsli.



To gange Orlien fra Grimstad løpeklubb: Ole Jakob forrest med 205 løb på 22:07, mens Håvard 204 fik 21:48. Imellem disse ses 219: Andreas Ross, som fik 23:04, mens Henrik Wangerud (220) var hurtigst af de nævnte med 21:42. Foto: Nico Leander Rudsli.



134 løbere fylder på en 400 m rundbane. Foto: Nico Leander Rudsli.



Søskende Kalsås med 186 og 186 fra Kristiansand løpeklubb ligger i ryg på Flateland fra Froland IL skiskyting. Foto: Nico Leander Rudsli.



Alecander Løvdal (216) fra IL Express fotball løb på 25:21, mens Bernard Twumasi fra samme klub kom først af de to med tiden 24:41. Foto: Nico Leander Rudsli.



Denne gruppe fodboldspillere hyggede sig og kom i mål på lidt over 30 minutter. Foto: Nico Leander Rudsli.



Første mand i mål på 5 km var Stian Bråten Johannessem, Bagn IL, som vandt på 16:40 med 38 sekunder ned til nummer 2. Stian fra Bergen var ikke helt på hjemmebane, men har studeret i Grimstad, så næsten. Foto: Nico Leander Rudsli..



Nummer to på 5 km med tiden 17:18 blev Knud Kalsås, Kristiansand løpeklubb. Hans kone vandt samtidigt halvmaraton på damesiden. Foto: Nico Leander Rudsli.



Bedste fodboldspiller og nummer tre af alle i mål var Vegard Sundsli med tiden 17:58. Hans kondition må virkelig være over gennemsnittet på hans hold. Foto: Nico Leander Rudsli.



Håkon Lundvall i G14 blev nummer fire alle løb på imponerende 18:07. Foto: Nico Leander Rudsli.



Viv C Thornton, IL Express fotball imponerede også med en tid langt under 20 minutter: 19:03. Foto: Nico Leander Rudsli.



Lisa Mjaaland, Oddersjaa SSK, jenter 14 var første dame af alle og var med tiden 20:22 helt suveræn med hele fire minutter ned til nummer to. Foto: Nico Leander Rudsli.

HALVMARATON PÅ UD- HJEMRUTE



Lars Martin Falck, Romerike ultraløperklubb fik herrernes bragdpokal for sine store træningsflid og fremgang helt siden han begyndte at løbetræne i Express, som barn. Her kunne selv ikke en snestorm hindre ham i at træne. Dagens tid på 1:22:23 var PR på Fevik halvmaraton og tiden gav ham en femteplads. Foto: Nico Leander Rudsli.



Løbets nummer 1, 2 og 4 i mål ses her samlet umiddelbart efter start. Forrest vinderen Yngve Mathisen og nummer fire Stefan Lundgren, begge Kristiansand løpeklubb. Bagerst løbets toer fodboldspilleren Frode Kristiansen. Foto: Nico Leander Rudsli.



(321) Stig Andre Jansen, Kristiansand løpeklubb følges tæt af Lars Martin Falck, Romerike ultraløperklubb. I mål havde de skiftet plads og kun 8 sekunder skilte de to. Foto: Nico Leander Rudsli.



Fra højre ses Kenneth Halvorsen, Grimstad løpeklubb, Vetle Myhre, Arendal triathlonklubb og Ruben Torp Kvasjord, Grimstad løpeklubb Alle tre kom godt under 1:40 i mål. Foto: Nico Leander Rudsli.



Her er nok deltageren, som har rejst længst for at løbe halvmaraton i Fevik: Rebecca Louise Baskett (357) fra New Zealand fløj fra Dubai for at løbe sammen med vennerne på på hendes sider: (356) Victoria Pena Acuna og (354) Marco Vinaccia. Alle tre fuldførte i fin stil lige over 1:50. Foto: Nico Leander Rudsli.



Selv om der hurtigt kom stor spredning i feltet dannede der sig alligevel grupper. Foto: Nico Leander Rudsli.



En af arrangørklubbens egne løbere Magnus Heck Eide bliver her fulgt af Fred Arthur Asdal, Arendal triathlonklubb. I mål var rækkefølgen modsat. Fred Arthur fik 1:33:03 mod Magnus 1:42:14. Foto: Nico Leander Rudsli.



Halvmaraton- og 5 km-løbere i en fin blanding. Foto: Nico Leander Rudsli.



Steffen Skorstad på vej ud fra stadion. Han kom tilbage igen og fik tiden 1:37:17. Foto: Nico Leander Rudsli.



Vinderen Yngve Mathisen i ensom majestæt ved vendepunktet. Foto: Nico Leander Rudsli.



Ruten går i naturskønne omgivelser på den i 1961 nedlagte jernbane Rise-Grimstad. Her ses Frode Kristiansen med Rore i baggrunden. Foto: Nico Leander Rudsli.



Ved vendepunktet er det let at få et overblik over sin placering. Her ses Stig Andre Jansen og Lars Martin Falck, som holdt sammen fra start til mål. Foto: Nico Leander Rudsli.



Løbets nummer tre meget passende med startnummer 333: Tore Kristian Reiersølmoen, Froland IL ved vendepunktet, hvor Marion Rudsli i baggrunden checker vendingen. Tore Kristian fik 1:21:56 i mål. Foto: Nico Leander Rudsli.



Henrik H Steenfeldt-Foss, Asker skiklubb i fuld koncentration i skoven. Henrik blev nummer 8 i 1:23:31. Foto: Nico Leander Rudsli.



Kerstin Kalsås; Kristiansand løpeklubb vandt i tiden 1:24:44 næsten 14 minutter foran nummer 2. Foto: Nico Leander Rudsli.



Sigurd Sunde Sortland havde en fin dag på den nedlagte jernbane og kom i mål i 1:23:06. Foto: Nico Leander Rudsli.



Alexander Longnes, Rygene fotball kom under 1:30 med god margin med tiden 1:28:15. Foto: Nico Leander Rudsli.



Håvard Undem, Høvdingen IL løb på 1:38:09. Dejligt at se en løber fra Høvåg-området i Fevik. Foto: Nico Leander Rudsli.



En af heldigvis mange løbere fra Grimstad løpeklubb, Kenneth Halvorsen ved vending. Kenneth fik 1:38:15 i mål. Foto: Nico Leander Rudsli.



Suveræn vinder Yngve Mathisen 10 meter før målstregen, som han nåede i 1:17:31.



Nummer to på vej mod mål i tiden 1:20:29: Frode Kristiansen, som på trods af sit fodboldspil, også skal løbe Norseman senere i år. Foto: Nico Leander Rudsli.



Den erfarne maratonløber Stefan Lundgren havde god fart på i Fevik, og ses her i fin stil på vej mod 1:22:07. Foto: Nico Leander Rudsli.



Lars Martin Falck i mål efter hård slutspurt med Stig Andre Jansen. Foto: Nico Leander Rudsli.



Sigurd Sunde Sortland har fået sin velfortjente medalje hængt om halsen af IL Express leder Laila Asbjørnsen. Foto: Nico Leander Rudsli.



Vinderen Kerstin Kalsås på målstregen med et stort smil. I øvrigt bidrog familen godt til deltagerrekorden, da hendes mand og tre børn løb 5 km. Foto: Nico Leander Rudsli.



Arrangørens Allan Metzler overrækker Grimstad adressetidendes bragdpokal til Lars Martin Falck i mål. Foto: Nico Leander Rudsli.



Her slutter vi af med et billede af løbets general og primus motor Rino Rudsli, som sammen med Geir Wenstøp tog initiativ til Fevik maraton i 2006 og siden har været central.

RESULTATER

5 KM KVINDER

nr. Navn Klubb F.år Tid 1 Lisa Mjaaland Oddersjaa SSK 2009 00:20:22 2 Mette Strandenes Grimstad triathlon 1959 00:24:25 3 Sanna Kalsås Kristiansand løpeklubb 2012 00:25:18 4 Mari Lundvall 2002 00:25:25 5 Vanessa Bassanese Flateland Froland IL skiskyting 2009 00:29:34 6 Ance Vaveris IL Express -fotball 2010 00:31:57 7 Josefine Løndal Ramse IL Express -fotball 2008 00:32:03 8 Thea Smith Grimstad 2002 00:35:12 9 Nina Samuelsen Grimstad 1999 00:35:13 10 Victoria Handaa IL Express -fotball 2008 00:39:16 11 Celina Liltved Bang IL Express -fotball 2008 00:39:16 12 Sol Smeland IL Express -fotball 2008 00:39:56 13 Tine Henriksen IL Express -fotball 2008 00:39:56

5 KM MÆND

nr. Navn Klubb F.år Tid 1 Stian Bråten Johannessen Bagn IL 1995 00:16:40 2 Knud Kalsås Kristiansand løpeklubb 1983 00:17:18 3 Vegard Sundsli IL Express -fotball 1994 00:17:58 4 Håkon Lundvall 2009 00:18:07 5 Viv C Thornton IL Express -fotball 1984 00:19:03 6 Tom Henrik Flaa Kristiansand løpeklubb 1986 00:19:18 7 Kristian Eriksen IL Express -fotball 1998 00:19:21 8 Joakim Skolt PWC 1991 00:19:28 9 Glenn Sørensen Kristiand 1990 00:19:29 10 Christoffer Coward Kristiansand løpeklubb 1990 00:19:46 11 Thomas Thorsen IL Express -fotball 2005 00:19:47 12 Isak Synnevåg Grane IL 2009 00:20:41 13 Bendik Hoel IL Express -fotball 2003 00:20:56 14 Lars Lynge Christiansen Vegårshei IL 1989 00:21:04 15 Skage Osa Fevik 2002 00:21:36 16 Martin Fidje Nyli Froland IL 2012 00:21:38 17 Henrik Wangerud IL Express -fotball 2005 00:21:42 18 Håvard Orlien Grimstad Løpeklubb 1967 00:21:48 19 Ole Jakob Orlien Grimstad Løpeklubb 1992 00:22:07 20 Stian Egholm Larsen IL Express Fotball 2012 00:22:27 21 Jim Eriksen IL Express -fotball 1988 00:22:38 22 Andreas Ross IL Express -fotball 2003 00:23:04 23 Jarle Nyli Froland IL 1979 00:23:05 24 Eirk Sannæs IL Express fotball 1996 00:23:13 25 Aron Haile Tesfamichael Grimstad Løpeklubb 1986 00:23:23 26 Petter Hunemo Kristiansand løpeklubb 1982 00:23:38 27 Jonas Dalen 2011 00:24:10 28 Audun Kalsås Kristiansand løpeklubb 2014 00:24:40 29 Bernard Twumasi IL Express -fotball 1997 00:24:41 30 Andrii Liushakov IL Express -fotball 1996 00:24:53 31 Alexander Løvdal IL Express -fotball 2003 00:25:21 32 Steinar Berås IL Express -fotball 1989 00:25:23 33 Thomas Stensland IL Express -fotball 2001 00:25:44 34 Steinar Schipper Arendal 1977 00:25:54 35 Teodor Bassanese Flateland Froland IL skiskyting 2011 00:29:23 36 Tobias Olsvik IL Express -fotball 1989 00:29:30 37 Marius Larsen IL Express -fotball 1996 00:29:30 38 Hans Kalsås Kristiansand løpeklubb 2016 00:30:32 39 Sijam Nuri IL Express -fotball 2003 00:31:46 40 Markus Wilson IL Express -fotball 2001 00:31:46 41 Leander Thelle IL Express -fotball 2001 00:31:49 42 Ole Mathias Moen IL Express -fotball 2002 00:32:36 43 Noah Beisland IL Express -fotball 2003 00:32:36 44 Tellef Ramse IL Express Fptball 2012 00:39:49 45 Kenneth Ramse IL Express -fotball 1979 00:39:57 46 Daniel Lønning IL Express -fotball 2002 00:44:02 47 Mads Lyse IL Express -fotball 2005 00:44:03 48 Olai Dahle IL Express -fotball 1997 00:44:04 49 Mateusz Radgowski IL Express -fotball 1999 00:44:05

HALVMARATON DAMER

nr. Navn Klubb F.år Tid 1 Kerstin Kalsås Kristiansand løpeklubb 1983 01:24:44 2 Kine Foldøy Bamsemums IL 1997 01:38:36 3 Øyunn Bygstad Romerike ultraløpeklubb 1984 01:42:24 4 Fride Austad Arendal 1981 01:47:56 5 Anne Marie Hausland Arendal Triathlon 1967 01:49:30 6 Amalie Våge Grannes Kristiansand 1997 01:49:49 7 Victoria Pena Acuna Arendal 1985 01:50:56 8 Rebecca Louise Baskett Arendal 1982 01:54:36 9 Anne Goderstad Norlund Froland IL 1961 01:55:30 10 Tonje Dalen 1991 01:59:14 11 Nina Schmidt Lillesand IL 1980 02:12:30

HALVMARATON MÆND

nr. Navn Klubb F.år Tid 1 Yngve Mathisen Kristiansand løpeklubb 1987 01:17:31 2 Frode Kristiansen IL Express 1985 01:20:29 3 Tore Kristian Reiersølmoen Froland IL 1984 01:21:56 4 Stefan Lundgren Kristiand Løpeklubb 1971 01:22:07 5 Lars Martin Falck Romerike Ultraløperklubb 1991 01:22:23 6 Stig Andre Jansen Kristiansand Løpeklubb 1971 01:22:31 7 Sigurd Sunde Sortland 1992 01:23:06 8 Henrik H Steenfeldt-Foss Asker Skiklubb 1989 01:23:31 9 Alexander Longnes Rygene fotball 2000 01:28:15 10 Eivind Reinhardtsen Kristiansand løpeklubb 1982 01:31:56 11 Audun Flateland Arendal triathlon 1977 01:32:00 12 Fred Arthur Asdal Arendal Triathlon 1970 01:33:03 13 Odd Gunnar Valborgland Grimstad Løpeklubb 1996 01:33:42 14 Magnus Næss Eriksen IL Giv Akt 1989 01:36:58 15 Steffen Skorstad Grimstad 1994 01:37:17 16 Vetle Myhre Arendal triathlon 1987 01:38:02 17 Håvard Undem Høvdingen IL 1986 01:38:09 18 Kenneth Halvorsen Grimstad 1980 01:38:15 19 Arne Albrektsen 1984 01:38:42 20 Jan Kenneth Stavenes Kristiansand løpeklubb 1976 01:39:31 21 Ruben Torp Kvasjord Grimstad løpeklubb 1979 01:39:51 22 John Are Straube Johnsen Arendal 1988 01:40:52 23 Paul Ystad Norsk energi 1985 01:40:55 24 Morten Nadim 1984 01:41:09 25 Tom Erik Sørensen Byggmax AS 1989 01:41:21 26 Magnus Heck Eide IL Express 1979 01:42:14 27 Henrik Jortveit SG Armaturen AS 1976 01:42:40 28 Hans Petter Roaldsnes Equinor BIL 1964 01:44:53 29 Morten Hornnes IT Regnskap 1995 01:45:18 30 Endre Lunden Tromøy 1981 01:45:32 31 Lennart Lauve Vegårshei IL 1980 01:46:56 32 Odd Ivar Støle Arendal Triathlon 1981 01:47:19 33 Vegar Standal 1985 01:47:36 34 Andreas B. Lund Kristiansand 1994 01:47:45 35 Thomas Høsten 1978 01:48:25 36 Piotr Jan Gniewkowski NOV-BIL 1977 01:49:25 37 Jon Stavset Fevik 1985 01:49:46 38 Marco Vinaccia Arendal Triathlon 1988 01:50:56 39 Hans Antonsen Oslo 1965 01:50:57 40 Tor Harald Bjelland IT Regnskap 1987 01:51:18 41 Bernt Opsal IT Regnskap 1991 01:51:36 42 Ragnar Olsen 1983 01:52:54 43 Lasse Andersen IL Express 1987 01:53:18 44 Robert Stø Skoland Arendal slalomklubb 1982 01:53:32 45 Vidar Risdal Arendal 1983 01:54:10 46 Martin Espeland Grimstad 1964 01:57:17 47 Kjell Ivar Aarli Froland 1977 01:57:53 48 Frank Audun Andersen Rykene 1997 01:58:18 49 Frank Olsen Arendal Springerlag 1971 01:58:41 50 Preben Dalen 1991 01:58:56 51 Håkon Grestad Froland IL 1976 01:59:32 52 Espen Haugland Eikevoll Arendal 1984 02:00:21 53 Jan Kevin Gjerdal Hansen Spangereid 1994 02:01:16 54 Morten Henriksen Arendal 1968 02:02:11 55 Lars Håkon Hegertun Grimstad sykleklubb 1978 02:08:58 56 Øystein Frivold Grimstad 1965 02:09:22 57 Kristen Igland Grimstad 1960 02:14:03 58 Vetle Aspanea-Birkeland 1995 02:16:16 59 Amund Fagereng 1992 02:16:16 60 Roman Slobodchikov 1989 02:17:00 61 Jonny Hornli Espeland Tromøy IL 1974 02:17:25

BØRNELØB FULDFØRT