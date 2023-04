Rapport fra arrangøren

Torsdag tok karusellens løpende skare turen til Jegersberg og fikk prøve seg på en helt nykomponert løype på myke, fine stier i vakkert skogsterreng. Deltakere som har holdt på en stund, vil imidlertid kjenne igjen de fleste elementene i løypetraséen. Men kombinasjonen var helt ny, og alle som gjorde sitt beste for å holde full fart, fikk merke at den også var krevende, især de som var tøffe nok til å velge milslukeren, som denne gangen ble en mil.

Deltakerantallet kom tett oppunder forrige ukes løp, og før korreksjoner for uteglemte kom tallet opp i totalt 1071, fordelt som 509 kvinner og 562 menn.

De raskeste, uansett alder, ble følgende:

I vanlig løype holder Trine Mjaaland (21:49) fortsatt imponerende fart, og vant klart, foran Anne Haaland Simonsen (22:43), Tone Wigemyr Snerthammer (23:53), Monica Mjåland Thortveit (24:39) og Anine Kallhovd (25:03).

I herreklassen ble det seier til Tormod Klungland (20:43), foran Truls Klungland (20:53), Morten Horn Elieson (21:08), Tarjei Breiteig (21:18) og Jens Christian Iglebæk (21:26).

På milslukeren ble det hos kvinnene seier til Trine Holmer-Hoven (53:37), med Birgitte Heldgaard Nielsen (54:09) ikke så langt bak, fulgt av Malin Frestad Nygaard (58:59), mens det i herreklassen ble en utrolig sterk vinnertid på Simen Koland (39:26), som denne gangen henviste Jørgen Solli Strøm-Olsen (44:17) til 2. plass, litt foran Magnus Frestad Nygaard (44:32).

Komplette resultatlister (word-doc)

Rapport fra Sverre Larsen

Det var masse god stemning og godt humør, og folk koste seg med vafler og kaffe, og slo av en prat med kjente og kjære. Og så var været igjen fint, og det var noen godværsskyer på himmelen, men hva gjør vel det når det viktigste er å lære folkene og vennene sine så bra å kjenne som man ønsker og vil.

Det var 2 løypelengder på menyen. Den første var 5 km på tid og på fullført, og det var den korte og ordinære løypa, men man kunne også løpe Milslukeren på 10 km, og det var 2 runder av den korte runden. Og så kunne man løpe 3,7 km uten tid, og man velger jo selv om man vil løpe eller gå i karusellen.



Fra starten av kort løype klokken 17.30

Det var Toyota og Terrengutvalget som stod bak dette løpet. Jeg snakket med en arrangør fra Toyota, og to øvrige deltakere.



Harald Aabel.

Harald Aabel (56) representerte Toyota. Dette løpet inneholdt mye, men det var mange hyggelige mennesker der. Man kan svette og ta seg ut. Toyota viste fram to moderne biler, og de kostet ca. 500 000 per stykk, og de hadde mange funksjoner som mange liker i dag. Og noen av karuselldeltakerne tar invitasjonen fra Toyota, og de prøver bilene der Toyota holder til. Men dette beløpet er å slå ring rundt mosjon, aktivitet og bil.

Når det gjelder dette løpet og karuselldeltakerne, så mener Harald Aabel at man må tenke fornuftig. Man må bevege seg, og ha det godt. Og så bør man vesentlig spise og drikke sunt. Terrengkarusellen er veldig bra, og Kristiansands befolkning kan være med så mye og så ofte som de ønsker.

Harald mener videre at løypene og tilbudet er variert, det er mulig for alle, det er fast, man kan løpe på tid eller ikke på tid. Og det er et genialt og flott arrangement.



Morten Strate.

Morten Strate (33) har kun vært med på ett løp i karusellen så langt så lenge han har vært aktiv. Han digger opplegget i nærområdene. Og målene han har med løpingen og sesongen er å komme seg ut, ha et godt og sikkert familieliv, og kunne gå på jobb og jobbe som han ønsker. Han ønsker også å delta på Oslo Halvmaraton. Og den opplevelsen som man får fra naturen når man er med i karusellen, den er fornuftig og bra.

For Morten er Jegersberg et favorittsted å løpe i. Og så drar han og løper sammen med sønnen hans, og han er liten og sitter i barnevogn. Sammen har de god mat og drikke. Og de går ofte til Vaffelbua, og det er et åpent folkeområde der man kan kose seg. Der får man vafler og saft. Morten og sønnen var på besøk i Vaffelbua forrige søndag. Det var ca. 10 km. Og de var opptatt av mange ting, men også maur og kaste steiner på vannet.



Fernando Bravo.

Fernando Bravo (46) kommer fra Chile, og han er en ivrig og kjent karuselldeltaker. Han løp Milslukeren og 10 km i dag. Det var helt fantastisk og magisk, og det var god stemning. Det var deilig med sol. Det var ei fin løype. Det var litt kupert, og det var greit, og det var et fint arrangement. Fernando kjenner mange folk i karusellen. De er utrolig sosiale, og man treffer alle slags folk. Folk er alltid greie, og de er frivillige og imøtekommende.

Fernando ønsker å fortsette med karusellen, og gjøre de valgene i løping som han har gjort før. Han ønsker å unngå skader. Og han vil være en inspirasjon for karuselldeltakerne etter en lang dag på jobb. Fernando har løpt 8 eller 9 år nå, og han jobber alltid for SiA, og det er Studentsamskipnaden i Agder.