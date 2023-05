Løypa i Totenvikaløpet går tur/retur på gang- og sykkelvei. Det er med andre ord bilfritt eller veldig lite trafikk.

– I vakre Totenvika ønsker vi å skape et årlig mosjonsløp for alle, uansett nivå. Totenvika ligger flott plassert langs Mjøsa og er meget godt egnet til et løp for både proffe og mosjonister, forteller Jerzy Pecak som er arrangør av løpet.

I år arrangeres Totenvikaløpet den 21. mai. Starten går kl. 10:00. Det er med andre ord kun tre uker igjen til den 3. utgaven av Totenvikaløpet.

Start og mål vil bli ved Totenviken skole og løypetraséen er oppmålt etter alle krav som stilles fra World Athetics, AIMS og NFIF. Fra 2022 t.o.m. 2027 har Totenvikaløpet i tillegg World Athletics-sertifikat.

– Det er en lett asfaltløype som er godt egnet for dem som har mål om å forbedre sin egen pers på 10 km, mener Jerzy Pecak.

Alle som fullfører løpet får deltagermedalje. De tre beste damer og herrer får fine pokaler. Det er også premiepenger for de tre best damer og herrer. Nærmbere bestemt 1000 kroner for 1. plass, 750 kroner for 2. plass og 500 kroner for 3. plass.

Les Kondis-reportasje fra fjorårets utgave av Totenvikaløpet

Tidligere vinnere

2021

29:23 Petter Johansen (Lillehammer IF)

36:44 Silje Eklund (Skreia IL)

2022

33:45 Lars-Kristian Eriksen (Sarpsborg IL)

36:15 Silje Eklund (Skreia IL)

Mer informasjon

Påmelding

Facebook

Instagram

Med rabattkode KONDIS får du 10% rabatt ved påmelding (gyldig t.o.m. 19. mai kl. 23:59).



I fjor var det 75 fullførende deltakere i Totenvikaløpet. (Foto: Magdalena Bak)