Også i år har Langhus IL Alliansen og den lokale løpeklubben Langhusløperne gått sammen om arrangementet Langhusløpet, som etter fjorårets suksess forhåpentlig vil tiltrekke enda flere løpere.

– I fjor arrangerte vi Langhusløpet for første gang noensinne. Det gikk over all forventning, og vi fikk svært mange hyggelige tilbakemeldinger, sier Nikolaj Blegvad, leder for Langhusløperne og arrangementskomiteen.

Et inkluderende mosjonsløp med plass til alle

Med kort frist for påmelding i fjor klarte arrangørene å etablere første versjon av Langhusløpet på rekordtid. I underkant av 150 løpere i en av de to distansene som inngikk i arrangementet - 5 km og 10 km.

– I år satser vi på enda flere deltakere og håper vi i større grad får med idrettslag, foreninger og bedrifter. I tillegg har vi som noe helt nytt et barneløp for de minste. Vårt største ønske er å bygge opp en festlig og gøy tradisjon med et inkluderende, lokalt mosjonsløp med plass til alle. Vi håper vi kan tiltrekke store og små, samt både erfarne løpere og de som ikke løper så ofte. Langhusløpet skal være en skikkelig folkefest som bidrar positivt til lokalmiljøet, understreker Nikolaj Blegvad.

Unikt for Langhus

Langhus er et relativt kupert tettsted, og løypene er ikke perseløyper. Derimot får man som deltaker en variert løpsopplevelse på både asfalt, grus, skogsvei og enkelte lette stier. 5-kilometeren snor seg innom Tusse og Møllerenga, mens 10-kilometeren i tillegg tar deltakerne over turveien mellom Slora og Ramstad. Start og målgang blir i Idrettsparken på Langhus.

Oppdatert informasjon om løpet, løypetraseer og mye annet blir lagt ut på Langhusløpets Facebook-side og på Langhusloperne.no.

https://www.facebook.com/langhuslopet

https://signup.eqtiming.com/?Event=langhuslopet