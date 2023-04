(Alle foto: Arne Dag Myking)

Det var mange som koste seg i det fine været i årets Skarverenn, som Kondis har vist tidligere, men det var også mange skiløpere som gjorde gode prestasjoner i de forskjellige aldersklassene. Løypen fra Finse til Ustaoset er 37 km, og det var nærmere 300 deltakere som gjorde unna turen på under 2 timer. Dette er jo et skirenn med konkurranse, selv om de aller fleste er mosjonister som tar dette som en fin skitur.

De aller beste ble Ingvild Flugstad Østberg og Pål Golberg, men det er aldersklasser i slike renn, og Kondis har kikket på de ulike klassevinnerne her.

For å komme med på resultatlisten i en aldersklasse må man stille i konkurranseklassen, ellers blir man bare klassifisert som Trimklasse. Og det var mange som gjorde veldig gode løp i trimklassen, men her har vi kun sett på konkurranseklassen.

For å begynne med mennene så fikk vi en strålende prestasjon av Mathias Holbæk fra IL Vindbjart, han er i klasse M19-20 og var like bak de tre beste Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Mattis Stenshagen, som alle er seniorer som deltar i verdenscupen. Men Mathias Holbæk ble i vinter dobbel junior verdensmester, så det var kanskje ikke overraskende at han klarte å holde følge med disse tre helt inn.



Mathias Holbæk kom inn på en fjerdeplass og var best i klasse M19-20.



Truls Bonden Hørthe (391) ble nummer to i klasse M19-20, totalt nummer 63 blant mennene.



Chris André Jespersen (fremst her) har tidligere vunnet Skarverennet og gikk i år inn på en 8. plass. Han tok samtidig klasseseieren i M36-40. Bak ham ser vi Andreas Fjorden Ree som er en ungdom som holder følge med de aller beste og ender på en 9. plass og en klasseseier i M21-25. I fjor gikk Andreas inn til en andreplass totalt i Skarverennet.



Katerina Janatova, her bak Berit Mogstad, tok en fjerdeplass blant kvinnene, etter Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Øyre Slind og Emilie Fleten. Berit Mogstad gikk i mål halvsekundet bak Katerina. Disse ble de to beste i klasse K26-30.



Margrethe Bergane inn til en 6. plass.



Anniken Sand, 12. plass og klassevinner i K19-20.



Tine Alfstad Olsen blir klassevinner i K17-18.



Leopold Strand tar klasseseieren i M15-16.



Elin Hagavold Temte tar klasseseieren i K41-45, totalt nummer 28.



Nicoline Strand (til venstre) tar klasseseieren i K15-16. Her bak Elise Langkaas.



Kathrine Bjørgen tar klasseseieren i K51-55.



Gunn Fallås Dahl - klassevinner K56-60.

Alle klassevinnerne i Skarverennet;

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2 Pål Golberg GOL IL M31-35 1:24:26 2 1 Simen Hegstad Krüger LYN SKI M26-30 1:24:27 4 49 Mathias Holbæk IL VINDBJART M19-20 1:26:21 8 29 Chris André Jespersen STRINDHEIM IL M36-40 1:27:56 9 16 Andreas Fjorden Ree STØREN SPORTSKLUBB M21-25 1:28:03 18 82 Christoffer Rüger GULSET IDRETTSFORENING M17-18 1:32:42 1 2001 Ingvild Flugstad OESTBERG GJØVIK SK K31-35 1:33:13 20 533 Morten Sætha NOTEAM M41-45 1:33:43 4 2030 Katerina Janatova K26-30 1:38:07 6 2019 Margrethe Bergane KONNERUD IL K21-25 1:39:48 12 2028 Anniken Sand SJÅSTAD/VESTRE LIER IL K19-20 1:42:47 64 425 Leopold Strand NJÅRD M15-16 1:43:02 87 384 Vidar Igeltjørn HAMAR SK M46-50 1:48:32 23 2166 Tine Alfstad Olsen TIF VIKING K17-18 1:52:12 112 383 Trond Evald Hansen IDRETTSLAGET TRY M51-55 1:53:16 119 201 Peder Einar Slind OPPDAL IL M66-70 1:55:01 28 2171 Elin Hagavold Temte EGGEDAL IL K41-45 1:55:18 30 2127 Nicoline Strand NOTEAM K15-16 1:55:28 131 351 Øystein Slettemark GEILO IL M56-60 1:56:12 176 170 Jan-Tore Jørgensen LIER IL M61-65 2:01:30 60 2091 Kathrine Bjørgen NOTEAM K51-55 2:09:14 258 121 Einar Vikingstad AVALDSNES IL M71-75 2:11:40 82 2066 Anja Jensen HEMING IL K36-40 2:20:57 100 2109 Gunn Fallås Dahl RØA ALLIANSEIDRETTSLAG K56-60 2:28:25 120 2152 Anne Line Johannesen FANA IL K66-70 2:52:30 122 2057 Tina Mjelde OPIL K61-65 2:56:25 125 2047 Marianne Eggen Pettersen NOTEAM K46-50 3:09:43 126 2058 Merete Blakstad BÆKKELAGETS SK K76+ 3:10:28 447 197 Ola Fosheim VESTRE SLIDRE IL M76+ 3:31:16



Den tidligere juniorverdensmesteren i skiskyting Hilde Fenne kan fremdeles går fort på ski. Inn på en 11. plass.



Emma Kirkeberg Mørk har gode prestasjoner både innen løping og langrenn på idretts-CV'en sin. I Skarverennet går hun inn til en 16. plass.