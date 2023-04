Etter halvannen times ensom kamp i skogene i Våler endte det som så ofte før: O-sportens gullgutt de siste årene spurtet inn til en ny seier. Og det med minst mulig margin. Fosser var tre sekunder foran Emil Svensk og ni sekunder foran Emil Regborn, begge fra Sverige.

- Helt crazy! Jeg liker ikke å tape. Og seier er seier, enten man vinner med ett sekund eller 10 minutter, smilte Harlem Fosser,

Han vant etter en teknisk og taktisk perfekt gjennomføring, og etter å ha ligget bak svenskenes passeringstider hele veien. Men til mål kom Kasper susende akkurat tidsnok. Akkurat som han ble tilstrekkelig løpbar i en plagsom lyskeskade i aller siste liten:

- For en uke siden var jeg usikker på om jeg i det hele tatt kunne starte i dette løpet. Siden har det kommet seg dag for dag, og i dag var lysken bra nok til at det akkurat ikke hemmet meg. Så i dag jeg hadde marginene med meg også på den måten, strålte Kasper i intervjusonen etter løpet.

Det var heller ikke selvsagt at Heming-løperen skulle finne tilbake til vinnende form i tide til den internasjonale sesongstarten. Etter terreng-NM i fjor senhøst fikk han et tretthetssyndrom som gjorde at han ikke kunne trene noe som helst i to uker. Ved hjelp av Olympiatoppen og tålmodig opptrening kom han i gang igjen. Og nå er han tilbake der han slapp da han vant fjorårets verdenscup: På topp.

Det har han vært på alle distanser fra lettløpt gatesprint til tung langdistanse i skogen - i det meste av det han har stilt opp i - helt siden han som junior slo igjennom på seniornivå med sølv i VM i 2019. Det skjedde i naboterrenget til torsdagens verdenscupterreng. Svenskene er normalt i solid vårform. Så også i år, men torsdag holdt det ikke.

- Jeg ble veldig sliten på slutten, sa Emil Svensk, som etter målgang fryktet at Kasper Harlem Fosser skulle storme inn og slå ham. Og slik gikk det. Verdenscupåpningen i Østfold fortsetter med mellomdistanse lørdag og stafetter søndag, begge deler direktesendt på NRK1. Kasper Fosser strutter av selvtillit etter torsdagens triumf og utpeker seg selv som favoritt lørdag.

Lukas Liland løp inn til sin beste verdenscupplassering på skogsdistanse da han ble nummer 10. Eskil Kinneberg løp i mål til 12. plass.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering

Alle bilder: IOF / Terje W. Pettersen



Resultater,

Herrer, 15,0 kilometer 30 poster (122 startende)

1. Kasper Harlem Fosser, Norge 88.06,

2. Emil Svensk, Sverige 88.09,

3. Martin Regborn, Sverige 88.15

10. Lukas Liland 92.33,

12. Eskil Kinneberg 93.41,

21. Håvard Sandstad, Eidsmo 95.40,

29. Isak Jonsson 98.45,

32. Sander Arntzen 99.01,

38. Elias Jonsson 99.55,

42. Jørgen Baklid 101.01,

45 Håvard Wedege 101.27