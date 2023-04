Jim Amdal og Ingrid Aartun Bøe rapporterer fra ​Salomon Sandnes ultratrail 2023

I år hadde vi flere tilreisende fra utlandet, noen for første gang i Norge. Flere hadde tatt turen med et håp om å kvalifisere seg til VM i Fjell- og terrengløping som går i Innsbruck-Stubai i juni. I etterkant har det svenske friidrettsforbundet publisert at Emilia Brangefält (1. plass 23 km), Linus Hultegård (1. plass 23 km) og Oscar Claesson (2. plass 23 km) alle er tatt ut og skal representere Sverige på normaldistansen (46 km) i VM. Gratulerer! Det norske uttaket er i skrivende stund ikke offentliggjort.