Klokken 08 lørdag morgen la maratonløperne i vei i årets Bergen City Maraton, i "godt" bergensvær. I herreklassen ble det kamp om plassene lenge, mens kvinneklassen fremstod som ganske avgjort etter få kilometer. Halvmaratonløperne startet klokka 10.00, og vinnerne tok tidlig kontroll.



Tage Morken Augustson avgjorde de siste kilometerene

I herreklassen ble det ganske tidlig dannet en trio i front, bestående av Martin Karlsen fra Deloitte, Tage Morken Augustson fra Varegg og Christian Lothe. Sistnevnte måtte slippe de andre mellom 25 og 30 kilometer, og dermed skulle kampen videre stå mellom Karlsen og Augustson.



Den kampen så jevn ut veldig lenge, inntil Karlsen gikk på en aldri så liten smell de siste 5 kilometerene. Morken Augustson hadde fått nesten halvannet minutt med bare et par kilometer til mål, og hadde ingen problemer med å holde helt inn. Han vant løpet for tredje gang på rad, og denne gangen på 2.35.59. Mot slutten måtte Karlsen la andreplassen gå også, og dermed var det Sondre Øvre-Helland fra Viking TIF som sikret seg den 1.30 bak vinneren. Karlsen kom inn til tredjeplass 1.45 bak, mens Christian Lothe ble nummer fire.



Tage Morken Augustson vant for tredje gang på rad. (Foto: Arne Dag Myking)



Helena Hope overlegen i kvinneklassen

I likhet med herreklassen, ble det også i kvinneklassen en ganske tydelig trio relativt tidlig. Forskjellen var at mellom løperne i denne trioen, var det lang avstand. Vinneren Helena Hope fra Stavanger friidrettsklubb viste tidlig at hun hadde lyst på seieren i dag. Allerede etter 3 kilometer hadde hun fått en 10-12 sekunders luke tilbake til Inga Mageli fra Bratsberg IL. Hun hadde på sin side omtrent samme avstand tilbake til Malene Hjorteland fra BFG Bergen Løpeklubb.

Og slik ble det utover i løpet. Disse tre løp hvert sitt løp, med stadig voksende avstand mellom seg. Men et maraton er langt, og mot slutten ble det endringer. Hope løp i mål som suveren vinner på tiden 2.55.48, og tok dermed sin første seier i Bergen City Maraton. Inga Mageli holdt greit inn til andreplass og var i mål på 3.07.05, mens Malene Hjorteland fikk det tungt på slutten. Ida Kristine Andreassen Rud fra Askim IF tok til slutt en ganske klar tredjeplass 3.09.18.



- Det gikk fint, men jeg fikk det litt på slutten. Jeg gikk næringstom, så detr har jeg litt forbedringspotensiale, sa Hope til Kondis etter målgang.



Var det kaldt i dag?

- Det var litt surt i Fjellveien, men det var jo likt for alle. Ellers var det veldig gøy. Det er alltid en fest å løpe her, fortalte en fornøyd vinner.



Helena Hope var overlegen på maraton i dag. (Foto: Arne Dag Myking)



Vinner Hope fortsetter sin strålende fremgang. I oktober i fjor løp hun København halvmaraton på 1.26.57, mens hun i Egersund i mars løp i mål på 1.23.23 til tross for mye vind. I dag passerte hun halvmaraton på 1.26.24. Halvminuttet bedre enn hun løp på i København, men i dag var hun bare halvveis da hun hadde den tiden på klokka, i en mye tyngre løype.

Inga Mageli, som i dag ble nummer to - løp Trondheim maraton på 3.05.52 i september i fjor.

Frew Zenebe Brkineh og Adele Norheim Henriksen vant halvmaraton

I herrenes halvmaraton-konkurranse var det Sandnes ILs Frew Zenebe Brkineh som tok tidlig føring. Han hold godt unna, og ved passering 10 kilometer på 32.46, var han snaue halvminuttet foran Morten Gjendem fra Haugesund idrettslag. Sistnevnte tok inn noen sekunder på den andre halvdelen, men kunne ikke ta igjen Zenebe Brkineh som vant på 1.09.01. Gjendem fulgte på andreplass 22 sekunder bak, mens Callum Smith fra Team Drevelin tok tredjeplassen med 1.10.31.



Frew Zenebe Brkineh vant som han gjorde under NM halvmaraton i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)



Om det så avgjort ut tidlig i herreklassen, så var det enda tydeligere hos kvinnene. Adele Norheim Henriksen fra Gular er meget sterk på halvmaratondistansen, og kanskje enda sterkere enn vanlig når hun løper på hjemmebane. Hun passerte 10 kilometer på 37.31, og var da drøye to minutter foran Renate Galleberg på andreplass. I mål ble hun soleklar vinner med tiden 1.18.43. Galleberg holdt inn til andreplass, og løp i mål på 1.22.59, mens Amalie Joensen fra Gular tok tredejplassen med 1.25.00



Adele Norheim Henriksen var soleklar vinner på hjemmebane. (Foto: Arne Dag Myking)



Både Zenebe Brkineh og Norheim Henriksen vant fjorårets NM i halvmaraton.



