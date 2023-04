111 menn og 33 damer startet Viggaløpet lørdag formiddag. Underveis fikk de vekslende værforhold, med både torden, snø, hagl, regn og solskinn. Løpet går mellom Brandbu og Gran, og retningen varieres annethvert år. I år var det start på Brandbu og målgang i Gran.



Bjarte Bjertnæs vant etter spennende duell

Tre løpere kjempet tett om seieren i herreklassen, og i mål var det klart at Bjarte Bjertnæs fra lokalklubben Brandbu IF trakk det lengste strået. Pål Onsrud fra Gjøvik Friidrettsklubb ble nummer to, 3 sekunder bak, men Christopher Bennett fra Sportsklubben Vidar ble nummer tre. Han var 6 sekunder bak vinneren og 3 sekunder bak nummer to.



Silje Eklund med klar seier

I kvinneklassen ble det seier til Skreia ILs Silje Eklund. Hun vant med 43 sekunder på tiden 32.45. Thea Hanssen fra Tromsø Løpeklubb fulgte på andreplass, og Bente Lien Hæhre fra Roa ble nummer tre med 35.20. Hun var 2.34 bak vinneren.



Silje Eklund og Bjarte Bjertnæs vant Viggaløpet 2023. (Foto: Arrangøren)





Herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 157 Bjarte Bjertnæs Brandbu IF M20-22 28:37.8 2 25 Pål Onsrud Gjøvik Friidrettsklubb / Team Sportsmanden M23-34 28:40.8 3 67 Christopher Bennett Sportsklubben Vidar M35-39 28:44.0 4 8 Mads Berge Høydalsmo Idrettslag / Noil M23-34 28:53.7 5 133 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb M40-44 28:55.2 6 68 Jens Bjertnæs Jevnaker IF Ski M35-39 29:53.7 7 13 Anders Sønsteby Flaagen Brandbu IF M23-34 30:18.4 8 9 Espen Rusten Meca Bedriftsidrettslag M23-34 30:55.2 9 5 Karl Ivar Helsvig Moen Sportsklubb M23-34 31:21.9 10 56 Per Lunke Skanska Aktiv M35-39 31:38.0



Kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 153 Silje Eklund Skreia IL K40-44 32:45.7 2 140 Thea Hanssen Tromsø Løpeklubb K23-34 33:29.4 3 29 Bente Lien Hæhre ROA K23-34 35:20.0 4 33 Hanne Tingelstad Sportsklubben Vidar K23-34 36:08.4 5 39 Mali Jåvoll Hagen Brandbu IF J15-19 37:24.0 6 83 Klara Lyngnes Festesonen K45-49 38:10.8 7 142 Kari Langerud Hønefoss K60-64 38:29.7 8 30 Thale Svarstad Johnsen Moss K23-34 38:48.1 9 152 Dorte Foss Raufoss Friidrett K55-59 39:33.3 10 52 Linn Terese Brokerud Lunner K35-39 41:07.1



Fornøyde løpere fra Kondistreninga Hadeland: Vibeke, Per og Torkel. (Foto: Arrangøren)





Mer informasjon

Se alle resultater her

Viggaløpets hjemmeside