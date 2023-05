Løbestævnerne på Fevik stadion blev etableret i 2002 og søndagens løbestævne var det første af årets tre løbestævner. Distancerne var 3.000 og 5.000 m.

Førstnævnte distance havde kun en deltager, nemlig Roy Gundersen, som deltog for første gang i et løbestævne for 20 år siden. Her i 2023 blev det til 13:50,2.

Otte løbere deltog på 5.000 m og den førende løber på billedet over var også en suveræn vinder i mål. Navnet er Aron Haile Tesfamichael, Grimstad løbeklubb, som med 16:37,3 var 1½ minut foran nummer to Lars Martin Falck, Romerike ultraløperklubb, som igen var 1½ minut foran nummer tre Teklu Gebregziabher, Grimstad løpeklubb, som fik 19:35,1.

Her er alle resultater, som også ses nederst under billederne.

Sidste mand i mål var i øvrigt undertegnede, som på trods af dette havde 12,5 dejlige omgange på stadion.



Roy Gundersen nøjedes denne gang med 3.000 m mod 10.000 m i hans første løbestævnedeltagelse for 21 år siden. Roy er nok en af dem med flest løb på Fevik stadion, og denne gang blev tiden 13:50,2 på 3.000 m.



Startfeltet fra venstre: Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand løpeklubb, Roy Gundersen, Aleksander Jensen, IK Grane (231), Teklu Gebregziabher, Grimstad løpeklubb (234), Aron Haile Tesfamichael, Grimstad løbeklubb (235), Sverre Fjeldsgård (233), Rolf Kittelsen (232) og Lars Martin Falck, Romerike ultraløperklubb.



Lars Martin Falck, Romerike ultraløperklubb lagde sig på andenpladsen helt fra start og blev der. Med tiden 18:03,7 var det sikkert ikke længe før han kommer ned på tider, som begynder med 17.



Rolf Kittelsen (232) blev konstant forfulgt af Sverre Fjeldsgård, som overhalte førstnævnte umiddelbart målstregen og fik 21:52,7 mod Rolfs 21:56,0.



Teklu Gebregziabher, Grimstad løpeklubb i fin stil forfulgt af Jan Kenneth Stavenes Kristiansand løpeklubb (229) og Aleksander Jensen IK Grane. I mål blev deres tider henholdsvis 19:35,1 - !9:48,3 - 19:56,5.



Dagens vinder Aron Haile Tesfamichael, Grimstad løbeklubb på vej mod mål.

Næste løbestævne på Fevik stadion er søndag 13. august klokken 1200 med 5.000 og 10.000 m.