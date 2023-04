- Jeg har gjort et veldig bra løp, og er godt fornøyd, sa Mathea Gløersen etter at hun kom i mål på dagens Norgescupløp under Lørdagskjappen fra KNA Varna i Våler.

- Men det er flere gode løpere igjen i løypen som kan slå meg, la junioren fra Tønsberg til.

Gode løpere til tross, da alle var i mål kunne Mathea notere seg for sin andre seier på under 24-timer. For etter seier og NM-gull på natten i går kveld i eldste juniorklasse for damer, ble det ny seier i dag når det var mellomdistanse i dagslys.



Nok en gang var det små marginer. Kristin Melby Jacobsen var bare 10 små sekunder bak Mathea i dag, med Ingeborg Rygg Eikeland – på 3. plass – drøye minuttet bak.

Nils Anders Niklasson – i yngste juniorklasse for herrer – tok også en «dobbeltseier», da han etter seier på natten i går, fulgte opp med ny seier i dag:

- Det var «seigt» etter i går, men jeg fikk til et nesten bomfritt løp, sa unggutten fra Nydalens SK etter sin tur gjennom skogen i dag.



I yngste juniorklasse for damer var det bare sekunder som skilte de tre beste. Sigrid Schmitt Gran og Ingeborg Roll Mosland delte seieren, og gårsdagens vinner på NM-natt – Anna Taksdal – var bare 3 sekunder bak på 3. plass:

- Jeg har løpt bra, med bare noen små tidstap. Men jeg er godt fornøyd, sa Sigrid Schmitt Gran om sin ferd til toppen av pallen.



En topplassering som hun altså delte med Ingeborg Roll Mosland:

- Jeg har bommet på en post, men ellers var det bra, sa hun om sitt løp

Dagens største seiersmargin var det Martin Vehus Skjerve som sto for da han vant med 40-tallet sekunder til neste løper:



- Jeg har løpt bra, med bare noe småbom. Det er mye rett på løping her i Østfold, sa trønderen som trives med å ligge tett på streken mellom postene.

I dag ga det betalt i seier med 46 sekunder ned til Brage Takle. NM-vinneren på natten – Philip Lehmann Romøren – ble nummer 3..

Kilde: PM Norsk orientering

Foto: Bjørn Hauge og Stein Arne Negård

Resultater



D 17-18E, 3 270 m:

1) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 25.25,

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 25.25,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 25.28,

4) Neda Davidaviciute, SM Gaja, 26.33,

5) Maria Strømdal Wik, Freidig, 27.18,

6) Synne Sandven, Notodden OL, 27.25.

D 19-20E, 3 500 m:

1) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 24.49,

2) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 24.59,

3) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 25.54,

4) Kaja Peikli, Tyrving IL, 26.45,

5) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 26.55,

6) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 28.03.

H 17-18E, 3 730 m:

1) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 22.40,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 23.18,

3) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 24.37,

4) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 24.59,

5) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 26.31,

6) Alf Petter Lynum, Freidig, 26.40.

H 19-20E, 4 210 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 26.25,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 27.11,

3) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 27.30,

4) Tadas Dementavicius, SM Gaja, 27.31,

5) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 27.44,

6) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 27.48.

H 21-E, 6 680 m:

1) Henrik Johannesson, Stora Tuna OK, 38.56,

2) Ludvig Ek, Nyköpings OK, 39.55,

3) August Mollén, OK Denseln, 40.47,

4) Emil Auselius, Bredaryds SOK, 41.00,

5) Anders Haga, Nydalens SK, 41.14,

6) Mattias Kallhauge, Snättringe SK, 41.38.

D 21-E, 5 380 m:

1) Johanna Källvik Leufvén, IFK Göteborg Orientering, 39.40,

2) Tilda Johansson, Bækkelagets SK, 40.17,

3) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 40.24,

4) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 40.25,

5) Svetlana Mironova, Halden SK, 41.39,

6) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 41.50.