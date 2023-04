- Gull i seniorklassen i NM er stort. Helt klart det klart det største jeg har gjort som o-løper, sa en strålende fornøyd Niels Christian Hellerud etter å ha løpt i mål som vinner av NM i nattorientering en liten halvtime før fredag ble til lørdag.

- Selvfølgelig er jeg klar over at de aller beste løperne i Norge er opptatt med verdenscup denne helgen, men jeg kan bare slå dem som stiller til start, fortsetter karen som er orienteringsfostret i arrangørklubben Halden SK.

Hellerud er nå bosatt i Uppsala, og hadde 5 timers bilkjøring bak seg før fredagskveldens NM-natt.



- Jeg må innrømme at jeg underveis på bilturen lurte litt på om det var verdt det, men ingenting er bedre enn å løpe nattorientering når det fungerer, sa dagens mann i herreklassen med et smil.

Sitt første NM-gull i seniorklassen vant Hellerud med 5 sekunder ned til Oskar Størmer. Håkon Raadal Bjørlo – som også opprinnelig er fra Halden – ble nummer 3, bare 6 sekunder bak årets første NM-vinner i den meget tette herreklassen hvor det skilte bare 20-tallet sekunder ned til 7. mann etter snaue 65 minutters løping i nattemørket i fellesstartformatet i Ertemarka utenfor Halden.

I dameklassen var det også tett kamp om seieren. Gullkampen sto mellom duoen Oda Scheele og Alice Hugosson – begge fra Nydalens SK. En kamp førstnevnte avgjorde til sin favør:

- I starten var det mye stress og småbom, som det gjerne blir på fellesstart. Men det gikk bedre og bedre etter hvert, og totalt sett er jeg veldig godt fornøyd, sa jenta som vant NM-gull i sin første start som senior.



Også hun understreket at de beste er på verdenscupoppdrag, men Scheele som er førstereserve til verdenscuplaget grep uansett muligheten denne fredagskvelden:

- En fin gjennomkjøring og god opplevelse for meg, sa hun.



Tilla Farnes Hennum fikk også en god opplevelse da hun løp inn til 3. plass og NM-bronse.



Juniorklassene under sesongens første NM-øvelse i orientering ble vunnet av Anna Taksdal (yngre junior damer), Nils Anders Niklasson (yngre junior herrer), Mathea Gløersen (eldre junior damer) og Philip Lehmann Romøren (eldre junior herrer).

Kilde og foto: Norsk orientering

Resultater

D 21-, 7 600 m:

1) Oda Scheele, Nydalens SK, 1.04.24,

2) Alice Hugosson, Nydalens SK, 1.04.37,

3) Tilla Farnes Hennum, NTNUI, 1.07.26,

4) Marthe Gløersen, Bækkelagets SK, 1.07.40,

5) Hedda Raadal Bjørlo, NTNUI, 1.07.41,

6) Ane Sofie Krogh, NTNUI, 1.07.58.

21-, 9 550 m:

1) Niels Christian Hellerud, Halden SK, 1.04.48,

2) Oskar Størmer, NTNUI, 1.04.53,

3) Håkon Raadal Bjørlo, Oppsal Orientering, 1.04.54,

4) Hans Petter Mathisen, NTNUI, 1.05.00,

5) Styrk Hundseid Kamsvåg, NTNUI, 1.05.05,

6) Anders Vister, Bækkelagets SK, 1.05.06.

D 17-18, 4 560 m:

1) Anna Taksdal, Ganddal IL, 42.45,

2) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 42.59,

3) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 43.11,

4) Elise Nygård Thorseng, Fossum IF, 43.22,

5) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 43.45,

6) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 43.58.

D 19-20, 5 700 m:

1) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 53.18,

2) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 53.20,

3) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 53.21,

4) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 56.01,

5) Birgit Dorthea Kleppa Madslien, NTNUI, 1.01.56,

6) Ingrid Mobråthen, Sandefjord OK, 1.02.11.



H 17-18, 5 330 m:

1) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 40.57,

2) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 41.01,

3) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 41.04,

4) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 41.08,

5) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 41.08,

6) Oskar Heksem, Fana IL, 41.10.

H 19-20, 7 430 m:

1) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 54.56,

2) Vetle Grønvik Ekra, Freidig, 54.57,

3) Brage Takle, Kristiansand OK, 55.04,

4) Carl Gustav Jongenburger, Sandnes IL (Rogaland), 55.40,

5) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 56.12,

6) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 56.18.