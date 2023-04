Med fint vær tenker vi mest på at det var mer eller mindre skyfritt. Optimale løpeforhold ville det nok vært hvis det også var noe mindre vind. Løperne hadde en relativt tung motvind å jobbe med i 2-3 kilometer per runde. Men som en av deltakerne sa: - Den motvinden blir jo medvind på den andre halvdelen av rundløypa.



5 kilometer

På dagens korteste distanse var det to løpere som dro avgårde fra resten umiddelbart. Det var Mads Orø Olsen fra Ringerike Friidrettsklubb og Andreas Iden fra Gneist IL. Det ble vekslet noe på drajobben, men med litt under 2 kilometer igjen, begynte Iden å sige sakte men sikkert i fra. Han løp i mål på 14.53, mens Orø Olsen noterte 15.14. På tredjeplass kom Haakon Engelsen Berg fra Bøler IF. Han fikk 15.49. To erfarne løpere som er godt kjent i området på Romerike, er Janis Arsenikov fra Runners Club Latvia og Håkon Hjemly fra Aurskog-Høland friidrett. Førstnevnte vant klasse 40-44 år med 16.18. Hjemly løp nok et godt løp, og imponerer stadig. Han ble solid klassevinner i 50-54 år, og var i mål på 16.41.



Vinneren av 5 km, Andreas Iden.

Veslemøy Rønnevik fra SK Vidar ble dagens beste i kvinneklassen da hun vant på 19.13. Det var 55 sekunder foran nummer to, som ble Pauline Sjøvold fra samme klubb. Hun løp på 20.08 i dag. Dorte Foss fra Raufoss IL tok tredjeplassen med 22.21, og imponerende klasseseier i klasse 55-59 år. Solfrid Anette Iversen ble nummer 5 totalt i dag, men vant sin klasse 50-54 år med et løp på 23.24.



10 kilometer

På 10 kilometer er vi i skrivende stund ikke helt enige med resultatlisten. Kondis var selv tilstede, og bevitnet at Fredrik Morten Sætran fra SK Vidar var først i mål. Enn så lenge står ikke han på resultatlisten, men vi har en uoffisiell tid som lyder 31.54.



Vinner av 10 km, Fredrik Morten Sætran



Christian Braathen fra EQT Partners fulgte på andreplass med 32.11. (Vi tar et lite forbehold rundt disse tidene og plasseringene altså). Bjørn Sether Wastvedt fra SK Vidar kom inn som tredjemann på 33.01. Solid løpt var det også av Ole Gorm Berg fra Lørenskog Friidrettslag, som tok 10. plass totalt, men vant klasse 50-54 år med tiden 35.13. Imponerende løpt var det også av Torstein Svendsen på 14. plass totalt. Han ble klassevinner i 55-59 år, med 35.49 på chippen sin.

Vinner av 10 km, Fredrik Morten Sætran. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



I kvinneklassen løp Frida Byfuglien fra Lillehammer IF raskest. Hun var i mål på 36.39. Etter løpet fortalte hun til Kondis at hun var passe fornøyd. Se videointervju nedenfor.

Tea Sætereng Fyksen fra SK Vidar tok andreplassen med 37.22, mens Petra Jacoby fra Øvre Bankveien løp på 39.28. Det holdt til solid klasseseier i klasse 40-44 år.



Frida Byfuglien, her sammen med Didrik Bredesen (301) og Endre Wigaard (362). (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Vinner av 10 km, Frida Byfuglien.

Halvmaraton

På halvmaraton var det to løpere i front som traff meget godt på målet sitt i dag. Raskest av alle var Truls Grøstad fra BDO Lillestrøm i klasse 35-39 år. Han hadde satt opp 1.15.00 som måltid, og krysset målstreken på 1.15.05. Han var dermed snaue 3 minutter foran nestemann. Simen Ringli fra Øystre Slidre IL ble slått av Grøstad, men var enda litt bedre på estimering av form. Han førte opp 1.18.00 som måltid, og noterte nøyaktig samme tid i mål. Alexander Hoel fra PwC BIL ble nummer tre med 1.18.21.



I kvinneklassen var det kun to deltakere på halvmaraton. Vibeke Bergsletten (K45-49) fra Romerike Ultraløperklubb var den raskeste av dem, og løp på 2.02.03. Lena Bergsten var like bak, med 2.02.30. Hun sikret klasseseier i 50-54 år.





Mer informasjon

Se alle resultater her

Norgestestens hjemmeside