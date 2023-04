Ask-stafetten foregår på Ask den 1. mai. Se invitasjonen.

Ask-stafetten blir i år arrangert for 69.gang og er kretsens eldste arrangement.

Kretsens beste lag deltar, og ordfører Siv Høgtun foretar åpningen og premieutdelingen.

I klassen for menn knytter det seg spenning om Gular kan få revansje på Gneist etter det forsmedelige tapet i Fri-stafetten for noen uker siden. Her vant Gneist med kun 1 sekund.

I klassen for kvinner vant Varegg foran Norna Salhus i Fri-stafetten, og begge lagene stiller til start. Varegg ble for øvrig Norgesmester i terrengstafett på søndag, hvor to deltakere løp 3 x 1 km hver.

Nytt av året er at beste lag i klassen for menn og kvinner for kr 7500,-.

Vel møtt til friidrettsfesten på Ask!



TIDSSKJEMA ASK-STAFETTEN 1. MAI

Kl. 13.30: Barneløp (Gratis påmelding, medaljer til alle).

Kl. 14.00: Åpning ved ordfører Siv Høgtun.

Kl. 14.05: Jenter og gutter 11-14 år.

Kl. 14.20: Kvinner junior, senior, veteran og veteran menn 60+

Kl. 14.40: Menn junior, senior og veteran.

Kl. 15.00: Premieutdeling ved ordfører.

Les hva som skjedde i fjorårets Askstafett: