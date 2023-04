Det var et stjernespekket felt av løpere på alle distanser for både kvinner og menn lørdag ettermiddag, og som vanlig fikk vi se sterke tider. Vår egen løpedronning Karoline Bjerkeli Grøvdal stilte på 5 kilometeren, og endte på 8. plass med 15.09.



5 kilometer

Bjerkeli Grøvdal noterte altså 15.09, noe som holdt til en 8. plass i det gode selskapet. Etiopiske Medina Eisa stakk avgårde med seieren etter en meget jevn duell med Senbere Teferi. De fikk samme tid i mål, 14.46. Dette var personlig rekord for vinneren, mens Teferi står med personbeste fra den aller første gangen dette løpet ble arrangert. Det var da hun klinket til med verdensrekord på 14.29. Lørdag måtte hun se seg marginalt slått.

På herrenes 5 kilometer var det samme situasjon i front. To løpere fikk samme tid, og vinneren av de to ble Bruneis Birhanu Balew. Yomif Kejelcha fra Etiopia måtte ta til takke med andreplass. For Birhanu var dette kun 4 sekunder bak persen hans fra Sveits i 2021. Kejelcha klarte ikke å matche løpet som ga ham 12.50 på klokka i Lille, Frankrike for en drøy måned siden. Da var han ett fattig sekund bak verdensrekord.



10 kilometer

På kvinnenes 10 kilometer var det også jevnt i tet, og det var kenyanske Irine Jepchumba Kimais som sørget for seier og pers med 30.23. Etiopiske Fotyen Tesfay tok andreplassen tre sekunder bak. Også hun løp til personlig rekord. Agnes Jebet Ngetich og Janeth Chepngetich (begge fra Kenya), ble henholdsvis tre og fire. Begge med personlige rekorder på 30.27 og 30.28. Margaret Chelimo Kipkemboi fra Kenya, som har så sterk pers som 29.50 (fra 2021), måtte nøye seg med 6. plass og 30.38.

På herrenes 10 kilometer var det så vidt litt mer luft mellom løperne, og seier med 4 sekunders margin gikk til Sabastian Kimaru Sawe på meget sterke 26.49. Ny pers. Kibiwott Kandie tok andreplassen på 26.53. Nicholas Kipkorir tok tredjeplass på 26.54. Verdensrekordholder (26.24) Rhonex Kipruto tok fjerdeplass med 27.09. Og Levy Kibet tok femteplass med 27.14, som var pers for 19-åringen. Alle de fem representerer Kenya.



Halvmaraton

Jevnt var det også på kvinnenes halvmaraton, hvor Bertukan Welde og Nigsti Haftu begge fikk 1.07.44 i slutt-tid. Welde ble utropt som vinner. For førstnevnte var dette pers. På tredjeplass, kun tre sekunder bak, fulgte Dera Dida som satte pers med 1.07.47. Alle tre er fra Etiopia. Etiopiske løpere la beslag på de seks første plassene.

På herrenes halvmaraton mått man så vidt over timen før løperne kom i mål, og også her kom de ganske tett. Raskest var Tadese Takele fra Etiopia, som vant på 1.00.04. Persen hans er fra samme sted i fjor, og lyder 59.41. På andre- og tredjeplass endte Josphat Chumo og Roncer Kipkorir. Begge fra Kenya, og begge med samme tid, 1.00.08.





Mer informasjon

Du finner alle resultater her