- Jeg har småbommet litt. I tillegg var jeg litt tung fysisk i dag, sa Mathea Gløersen etter dagens langdistanse i Norgescupen for junior fra KNA Varna i Våler.

Til tross noe tidstap og en kropp som ikke ga de aller beste svar, var jenta fra Tønsberg best for 3. dag på rad i eldste juniorklasse for jenter. NM-gull på natten fredag i Halden, ble fulgt opp med seier på gårsdagens mellomdistanse i Våler i går og i dag ble det altså ny seier når det handlet om langdistanse i samme terreng som i går:

- Lørdagens løp var nok det beste, sier hun selv på utfordring om å rangere prestasjonene.

- Men jeg har også vært litt heldig som har fått med meg 3 seire, legger den sympatiske ungjenta til.

Pallen D19-20 (foto: Stein Arne Negård)



Da sikter hun til at det til dels har vært små marginer ned til de øvrige løperne. I dag var det bare 7 små sekunder ned til Ingeborg Rygg Eikeland – på andreplass. Mens Elisa Götch Iversen – på 3. plass – var mer enn 4 minutter bak. Samme fasit som Mathea – med 3 seire på rad – kan Nils Anders Niklasson vise til i yngste juniorklasse for herrer.



- Teknisk var det gode løp lørdag og søndag, mens fredagens seier var av en mer taktisk art, oppsumerer han etter å ha gjort «rent bord» i årets første konkurransehelg.

- Jeg må vel kunne si at dette var en perfekt start, sier løperen fra Nydalens SK med et smil. I dag var det 40-tallet sekunder fra Nils Anders ned til andremann – Kristoffer Strømdal Wik. Jonas Fenne Ingierd var 3. mann i dag.

Pallen H17-18 (foto: Bjørn Hauge)

Der Mathea og Nils Anders har gjort rent bord, har Ingeborg Roll Mosland og Martin Vehus Skjerve vist trygg orientering og høy løpsfart under de to konkurransene i dagslys – noe som har gitt «dobbeltseier» til den nevnte duoen under konkurransene lørdag og søndag:

- I dag har det gått veldig bra. Egentlig har det gått bedre og bedre denne helgen, og i dag hadde jeg god flyt, sier Ingeborg som altså var best for andre dag på rad i yngste juniorklasse for damer. Løperen fra Oppsal orientering hadde 4,48 minutter ned til andre kvinne, Maria Strømdal Wik, Freidig. Sigrid Haugskott, OL Trollelg ble nummer 3 her i dag.

Pallen D17-18 (foto: Bjørn Hauge)



- For min del har det vært en god helg. Spesielt lørdag og søndag. Både teknisk og fysisk er jeg godt fornøyd, oppsummerte Martin Vehus Skjerve etter sin andre seier på to dager. I dag vant han foran Iver Dalsaune Thun og Ask Olaussen. Allerede på fredag er det nye muligheter for – både seire og andre topplasseringer – når det venter NM-sprint for juniorene i Sandefjord.

Pallen H19-20 (foto: Bjørn Hauge)

Kilde: Pressemelding Norsk orientering

Resultater

D 17-18E, 6 260 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 57.13,

2) Maria Strømdal Wik, Freidig, 1.02.01,

3) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 1.04.02,

4) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 1.05.13,

5) Anna Taksdal, Ganddal IL, 1.05.39,

6) Elise Nygård Thorseng, Fossum IF, 1.05.40.

D 19-20E, 6 490 m: 1) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 1.00.03, 2) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 1.00.10, 3) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 1.04.29, 4) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 1.05.13, 5) Mari Eidsmo, Freidig, 1.09.29, 6) Kaja Peikli, Tyrving IL, 1.11.03.

D 21-E, 8 110 m: 1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.04.50, 2) Tilda Johansson, Bækkelagets SK, 1.07.23, 3) Johanna Källvik Leufvén, IFK Göteborg Orientering, 1.07.27, 4) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.07.48, 5) Helena Karlsson, Nydalens SK, 1.08.09, 6) Svetlana Mironova, Halden SK, 1.08.34.

H 17-18E, 6 890 m: 1) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 49.27, 2) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 50.08, 3) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 52.43, 4) Oskar Heksem, Fana IL, 53.03, 5) Tim Lundberg, OK Renen, 54.50, 6) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 54.57.

H 19-20E, 8 200 m: 1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 56.43, 2) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 57.52, 3) Ask Olaussen, Oppsal Orientering, 1.00.11, 4) Brage Takle, Kristiansand OK, 1.01.23, 5) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 1.02.20, 6) Mikael Birkelund, Asker Skiklubb, 1.02.42.

H 21-E, 10 870 m: 1) Isak Jonsson, NTNUI, 1.08.14, 2) Ludvig Ek, Nyköpings OK, 1.11.52, 3) Henrik Johannesson, Stora Tuna OK, 1.12.07, 4) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 1.12.26, 5) Anders Vestøl, NTNUI, 1.12.53, 6) Håkon Raadal Bjørlo, Oppsal Orientering, 1.12.55.