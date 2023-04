Sverige foran Finland - og Norges beste menn utenfor pallen: Verdenscupstafetten for herrer i Våler i Østfold søndag ble nærmeste en reprise av VM-stafetten noen kilometer lenger nord for fire år siden.

Og Sverige og Finland stilte for sikkerhets skyld med de samme ankermennene som under VM i Østfold: Gustav Bergman og Miika Kirmula. For Norges 1. lag måtte en nasjonal o-helt gi tapt også denne gangen. I 2019 løp Magne Dæhli for å avgjøre VM-stafetten for Norge for fjerde gang på rad. Men han mistet kontrollen, og Norge endte utenfor pallen.

Søndag krysset hele o-Norge fingrene for at vinneren av begge de individuelle løpene i helgens verdenscupåpning, Kasper Harlem Fosser, skulle sikre hjemmeseier. Slik gikk det ikke. I stedet var det Håvard Sandstad Eidsmo og Norge 2 som sikret vertsnasjonen en plass på pallen. Han tapte for Finland, men holdt unna for Sveits i et rivende spurtoppgjør om 2. plassen.

- Jeg var pinnestiv i beina da spurten startet, etter å ha gjort et siste forsøk på å ta igjen Sverige i bakkene opp mot mål, sa Sandstad Eidsmo.

Sverige var det ingenting å gjøre med: Seks lag løp ut sammen på siste etappe. To norske, to svenske, Finland og Sveits. Og så tok Gustav Bergman kommandoen og stakk umiddelbart i fra. Han fikk ryggen fri - og seieren var i praksis aldri truet. - Være lugn og orientere hele veien. Det er nøkkelen, røpet han om seiersoppskriften.

- Det er en skrekkblandet fryd å løpe slike etapper. På forhånd kjennes det alltid som en umulig oppgave. Men så kommer man i gang. Da gjelder det å finne roen, smilte den erfarne svensken. Det holdt i massevis til verdenscupseier, sammen med de formsterke lagkameratene Martin Regborn og Emil Svensk, begge på pallen på torsdagens langdistanse.

- At Gustav går ut hardt er det sikreste i verden, kommenterte Håvard Sandstad Eidsmo.

Han lurte etter målgang på om han selv burde ha gjort det samme. Klinket til absolutt maksimalt. I stedet ble sluttresultatet en meget solid 3. plass for det norske 2. laget, der også Gaute Steiwer og Eirik Langedal Breivik løp meget gode etapper.

- Veldig bra levert av av dem! Utrolig kult utgangspunkt. Ingenting er artigere enn å gå ut i den posisjonen, smilte Sandstad Eidsmo.

Solid - om enn ikke outstanding - leverte også Lukas Liland og Eskil Kinneberg i sum på de to første etappene for det norske førstelaget. Men så viste Kasper Harlem Fosser seg menneskelig.

- Jeg tenkte å ligge litt bak i starten for å spare krefter. Men jeg kjente raskt jeg at slet litt. Det var en tung dag fysisk. Treningsgrunnlaget er ikke 100 prosent etter problemer i vinter. Det er kjipt å løpe dårlig i stafett. Men jeg håper på revansje i VM, kommenterte Kasper etter stafetten.

- Du har vært i enda bedre form tidligere i ditt unge liv?

- Ja. Men det er klart, når jeg vinner verdenscupløp, som torsdag og lørdag, så klager jeg ikke på formen. Jeg tror likevel jeg må opp et hakk for å kunne matche Matthias Kyburz på hans hjemmebane i Sveits under VM i midten av juli.

Tre lag i sekundstrid gjorde at det ble en av tidenes mest spennende damestafetter i verdenscupen i orientering.

På forhånd var svenskene storfavoritter etter dobbeltseier i begge de to individuelle distansene. Men verdensstjernen Tove Alexandersson gjorde en grov bom på andre etappe i Østfold-skogen, og svenskenes førstelag var ute av stafetten etter to etapper. Norge med Tone Bergerud Lye ledet Norges 1. lag inn til ledelse etter to etapper foran Norges 2. lag med Ingrid Lundanes.

- Var jeg først, spurte en forundret Tone Bergerud Lye etter veksling og la til:

- Jeg regnet med at Tove var to-tre minutter foran oss, siden vi ikke så henne. Det var skikkelig moro.

Også Ingrid Lundanes strålte etter en sterk andre etappe.

- Jeg følte meg utrolig pigg, fortalte hun.

Men de svenskene jentene har flere strenger å spille på. Både 2. og 3. laget var med i teten midtveis på siste etappe, men da det dro seg skikkelig til ble det en nervepirrende avslutning for publikum og lagkamerater inne på arenaen.

Svenske Lisa Risby ledet an foran sveitsiske Simona Aebersold og norske Andrine Benjaminsen. Inne på arenaen sto samboerne Eskil Kinneberg (Risby) og Kasper Fosser (Aebersold) og ventet. Inn mot arenaen var den svenske jenta sterkest, og vant foran Sveits og Norge.

På det svenske vinnerlaget løp Karolin Ohlsson, som løp siste etappe da Sverige vant VM-stafetten i Østfold i 2019. Den siste løperen på vinnerlaget var Elin Månsson.

- Jeg vet at Andrine er en sterk løper på siste etappe, så jeg forsøkte å vente ut. Men på slutten tok jeg sjansen, da jeg følte meg utrolig sterk. Moro å vinne verdenscupstafetten sammen med to fantastiske lagkamerater, sier Lisa Risby og legger til:

- Arrangøren har laget et svært godt arrangement, der det har vært mye publikum og god stemning.

For Andrine Benjaminsen har det vært en trøblete vinter, så hun merket at det fysiske ikke er helt på topp ennå denne sesongen.

- Dessverre gjorde jeg en feil like før passering, så jeg kom bakpå. Men jeg vet at jeg er sterk i nedoverbakke så jeg hentet Sverige og Sveits. Da det ble motbakke på slutten merket jeg at formen ikke er helt der den skal være ennå. Så nå er det hjem og fortsette treningen, sier hun og legger til:

- Det har vært en fantastisk verdenscupåpning i Norge. Veldig god stemning og godt gjennomført.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering

Foto: Bjørn Hauge og Stein Arne Negård