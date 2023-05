Skogvokteren Ultra har en interessant løype med start i Porsgrunn sentrum, men likevel med nesten hele løypa i terreng. Løypa er 88 km med 3500 høydemeter, og løpstidene varierte fra 10 til 20 timer. Til neste år blir NM terrengultra lagt inn i dette arrangementet, og da forventes det betydelig større deltakelse enn de 69 som startet lørdagens løp.

Begge vinnerne har deltatt alle tre årene, og begge har løpt litt raskere for hvert år. Løypa var riktignok litt lagt om i år på grunn av hogst og snø, men er ganske sammenlignbar.

For Heidi Rørvik fra Charterultra var dette løpet hun så mest fram til i år, sa hun til Runners World da de i februar spurte et antall løpere om årets løpemål. Hun kom på 4. plass i 2021 med 15:19:29, 8. plass i fjor med 14:21:00 og altså seier i år med 13:25:31.

De to beste kvinnene, Heidi Rørvik og Ruth Vingerhagen. (Foto: Irvin Kilde)



Mathis Dahl Fenre, som løper for Romerike Ultraløperklubb, kom på 4. plass i 2021 med 11:06:52, 2. plass i fjor med 10:39:00 og endelig seier i år med 10:33:11. Det er broren Tobias - som skal løpe VM terrengultra i juni - som har konstruert løypa, og som satte en fantastisk løyperekord med 8:33:00 i 2021. Også kvinnerekorden er i familien etter at Mari Fenre - som er gift med Tobias - løp inn til 10:07:00 i fjor (totalvinner og en tid kun Tobias har underskredet hittil).



Seierpallen for herrer, med Anders Braastad, Tobias Dahl Fenre og Marius Stengle-Håkonsen. Dobbeltseier til Romerike Ultraløperklubb altså. (Foto: Irvin Kilde)

Fornøyd løpsleder

- Jeg er veldig glad på Mathis sine vegne, som endelig fikk det til å sitte i et meget sterkt felt, sier løpsleder Irvin Kilde til Kondis etter løpet.



- Fem løpere under 11 timer er også solid, men jeg er kanskje mest imponert over tredjeplassen, Anders Braastad, som lenge lå som nr 10, og som bare spiste seg gjennom feltet siste halvdelen. Også er det veldig gøy å se fremgangen til kvinnevinner Heidi Rørvik, som har vært med alle årene (inkludert testløpet i 2020), sier en fornøyd arrangør.



- Arrangementet gikk for øvrig knirkefritt etter vår umiddelbare vurdering. Trackinga spilte på lag så det var lett å følge feltet hele dagen. Og tilbakemeldingene vi får om matstasjonene er hjertevarmende. Vi er jo egentlig bare en kompisgjeng som liker å leke på stien i vår egen boble, men det er utrolig givende å kunne gi tilbake til miljøet og skape glede og mestring. Det går opp og ned med deltakerantall, men vi er mest opptatt av å ta godt vare på dem som er her, avslutter Irvin som selvsagt håper på enda flere lørdag 4. mai 2024,





Resultater:

Kvinner (9 deltakere, 8 fullførte): 1 Heidi Rørvik K40-44 Charterultra 13:25:31 2 Ruth Vingerhagen K35-39 Romerike Ultraløpeklubb 13:47:19 3 Øyunn Bygstad K35-39 Romerike ultraløpeklubb 14:48:01 4 Siri Lyngstad Elvsborg K40-44 Nesodden Trail Running 15:34:00 5 Karoline Halvorsen K35-39 Sprek fritid Porsgrunn 16:33:49

Menn 60 deltakere, 50 fullførte): 1 Mathis Dahl Fenre M30-34 Romerike Ultraløperklubb 10:33:11 2 Marius Stengle-Håkonsen M40-44 Romerike Ultraløperklubb 10:39:16 3 Anders Braastad M30-34 10:49:24 4 Fredrik Fjose M40-44 10:56:18 5 Jan Rikard Olafsen M45-49 Kristiansand Løpeklubb 10:57:01 6 Fredrik Linge Johnsen M35-39 11:12:54 7 Vegard Triseth M45-49 Norconsult / Grenland Ultra Runners 11:20:59 8 Philip Brackenbury M15-19 Hei IL 12:13:41 9 Fredrik Berentsen M40-44 BFG Bergen Løpeklubb 12:15:53 10 Espen Ødegaarden M45-49 Sprek Fritid 12:33:31 11 Lukasz Chlosta M40-44 12:59:51 12 Tomek Kalina M40-44 12:59:51 13 Håvard Huru Bergene M45-49 Romerike Ultraløperklubb 13:09:15 14 Oddvar Flølo M35-39 Tpil, LaTri 13:09:16 15 Lukasz Zamaro M40-44 13:24:47 16 Nikolai Marken M40-44 Romerike Ultraløperklubb 13:25:32 17 Even Børhaug M40-44 HHL/ABB 13:44:30 18 Jørgen Wilthil M50-54 Sturla Ultras 13:44:30 19 Vidmantas Tumelionis M55-59 13:47:19 20 Asgeir Hjorthaug M45-49 Romerike Ultraløperklubb 13:58:33 21 Mirsad Pandzic M40-44 Romerike Ultraløperklubb 14:14:35 22 Lasse Hagen M45-49 14:21:18 23 Thomas Hagen M40-44 14:21:19 24 Lasse Kollerud M45-49 Bamford1869 14:22:29 25 Gunnar Rustan M45-49 Smoke in the Water 14:43:56

Flere bilder fra arrangøren:



Heivannet. Borger Gurholt, Cato Pedersen og Morten Almquist. Foto Otto Gullesen



Løpere ved Jarseng. Foto Adrian Kilde

Jarseng. Siri Lyngstad Elvsborg. Foto Otto Gullesen

Jønnevald. Jørgen Wilthil og Heidi Rørvik. Foto Irvin Kilde

Jønnevald. Lukasz Chlosta og Tomek Kalina. Foto Irvin Kilde

Jønnevald. Vidmantas Tumelionis shower for kamera. Foto Irvin Kilde

Karoline Halvorsen og Tom Rune Bjørtuft med heiagjeng. Foto Irvin Kilde



Anders Braastad

Solvika. Foto Irvin Kilde

Solvika. Thomas Kittilsen fyller flaskene. Foto Irvin Kilde

Stian Dalen får fortjent medalje. Foto Irvin Kilde

Vaffelpressa igang på Bø. Foto Jonas Resare

Vestre Skrehelle. Marius Stengle Håkonsen og Fredrik Fjose. Foto Adrian Kilde

Vestre Skrehelle. Philip Brackenbury. Foto Adrian Kilde