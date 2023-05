Topp 3

Navn Klubb Tid Menn 1 Nikolai Handle Jensen Velledalen IL 14:50 2 Jan Ketil Vinnes Ludvikdalen og Omegn Lauparlag 15:07 3 Jakub Hejl Velledalen IL 15:26 Kvinner 1 Anette Heimli Jokstad Velledalen IL 16:45 2 Erika Oginte Velledalen IL 18:05 3 Pernille Ibsen Lervåg Velledalen IL 18:50



Premier

Etter løpet var det samling på grendahuset og premiebordet var som vanlig rikholdig. Alle premiene har sitt opphav i bygda med flere vakre håndverks- og møbelprodukter fra fabrikker i Sykkylven. Konradløpet har også sin egen hånduk, t-skjorte, krus og sokker. Blant alle deltakerne ble det trekt ut en veldig gjev premie som hovedgevinst. Det var en flott hvilestol med fotskammel fra IMG.

Frokost og Konradfilmen.

Som tradisjonen tilsier blei det også i år servert frukost i Velledalen grendahus med påfølgende visning av Konradfilmen. For vi som har sett filmen mange ganger før, er det hver gang like artig og inspirerende å se og høre Konrad sine fine refleksjoner.



Historikk (henta fra hjemmesiden)

Konradløpet er eit løp for å ære minnet etter Konrad Brunstad (Mons-Konrad 1910-2000). Konrad byrja trene då han var i 70-åra, etter at han og Arne C. Brunstad (Brua-Arne) hadde observert fenomenet ”jogging” i USA. Forma vart stadig betre. Han deltok ved fleire høve i Ålesund halvmaraton – også etter han hadde passert 85 år. Konrad likte best å trene tidleg om morgonen, då lufta var reinast. Difor starta løpet så tidleg. Ei av dei faste treningsløypene hans var ”runden” frå Brunstad til Hole og tilbake, akkurat der Konradløpet går. Andre faste treningsturar var på fjellet Koppen, eller ein kjapp tur på Vellesæta. Mer om Konradløpet her

Oppvarming før start. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Hvitt, men bar asfalt, 2 plussgrader gjorde at det ikke hadde frøset på. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Fra venstre Pernille Ipsen Lervåg, Anette Heimli Jokstad og Erika Oginte, alle represterer Velledalen IL. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Fra venstre Jakub Hejl i Velledalen IL, Nikolai Handle Jensen i Velledalen IL og Jan Ketil Vinnes i Ludvikdalen og Omegn Lauparlag. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Konradløpet 20.gang. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Fra Konradfilmen - tidlig opp for å trimme - Konrad Brunstad (Mons-Konrad 1910-2000). Odd Kvammen – slektning av Konrad har laget filmen. Foto: Martin Hauge-Nilsen.



Konradfilmen Konrad Brunstad (Mons-Konrad 1910-2000). Odd Kvammen – slektning av Konrad har laget filmen. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Konradfilmen Konrad Brunstad (Mons-Konrad 1910-2000). Odd Kvammen – slektning av Konrad har laget filmen. Foto: Martin Hauge-Nilsen.