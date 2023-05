Bildegalleri med mange flere av Janne Slorafoss sine bilder kommer tirsdag!

Gruppa som skilte seg ut rett fra start (fra venstre): Adrian Hoel, Arne Post, Jarle Marvik (skjult), Ola Korbøl, Kristian Bjune Sveen og Sigmund Lund Røer. (Foto: Janne Slorafoss)

Det ble en solid økning fra 177 fullførende i fjorårets premiere til 229 i mål på mandagens Grue Halvmaraton, som kan skilte med en meget flat og rask trasé. Med over 280 påmeldinger ble det av naturlige årsaker ekstra mange programhelter denne vinterlige inngangen på mai. Føret på vegene ble aldri noe problem for verken biler på sommerdekk eller rask løping med "raske sko", men løpere flest ønsket seg litt høyere temperatur enn nullføret som inntok Solør akkurat som varslet.

Været ingen hindring

I fjor fikk gruesokningene ros for å møte opp i hopetall langs løypa for å heie i vårværet. I år kunne løperne ikke forvente samme oppbacking, men jammen har solungene vært uten en hustrig vårdag før og holdt humøret oppe på løperne med entusiastiske heiarop langs hele løypa "i hvert vegkryss". Sånt varmer bokstavelig talt, spesielt når det begynner å røyne på og det må jobbes for å holde varmen.

Grue Halvmaraton hadde fartsholdere for de fleste målsettinger med fem minutters intervaller fra 1.20 - 2.15. Her er det Per Kristian Nielsen som leder en 15 mann stor pulje med 1.20 som mål. (Foto: Janne Slorafoss)

Vidar-victory

Det var en gruppe på seks mann som utgjorde herreteten fra start. På den lange oppløpssiden mot mål etter at to runder på ca. 9 km var unnagjort, var det bare to mann med i sluttkampen, Kristian Bjune Sveen og lokale Ola Korbøl. Et oppgjør bodøværingen som løper for SK Vidar avgjorde med 6 sekunder i sin favør. Korbøls Hoka-kollega Sigmund Lund Røer ble tredjemann på 1:11:07. Deretter fulgte Adrian Hoel Oslo PIL som tok plassen foran Arne Post som har mye av æren for at Grue Halvmaraton ble en realitet i fjor.

Perseløype

Flere av de beste satte perser eller var i nærheten av pers på distansen, været og datoen til tross. For mange er det litt tidlig i sesongen for å jakte de virkelig gode tidene som dagens andremann, Ola Korbøl, uttrykte det på Strava etter løpet:

- Fantastisk løype og arrangement, bare å sette av 5 mai 2024. Hadde ikke planer om å være i nærheten av sub-70 før til høsten, så fornøyd med dette. 20 sek bak pers.

Norges raskeste?

Selv om vinnertidene til sterke løpere som Petter Rypdal og Maria Sangnes Wågan var klart bedre under de ganske så optimale forholdene i fjor, viser dagens tider for de beste at forholdene ikke ødela nevneverdig. 18 menn løp under 1.20 mot 14 i fjor, og 5 kvinner presterte sub-1.30 mot 7 i fjor. Når det også er planer om å få 10 km på løpsprogrammet i "Norges raskeste halvmaratontrasé" kan det bli virkelig bli enda mer "fart i sakene" i Grue neste år da løpet allerede er terminfestet til søndag 5. mai.

Kamp om pallen

Hanne Ellingsen frar Tromsø Løpeklubb hadde ikke kvinnelige selskap på sine to runder mellom Kirkenær og Grinder, og var vel to og et halvt minutt foran den supespreke Kondistreneren fra Hamar, Esther Innselset. Drøye to minutter senere ble det skikkelig tett mellom Hæppi-løperen Nina Jørgensen som knep 3. plassen på totallista foran Astrid Skyrud, Vitamin Well Runners som begge fikk tida 1:27:45. Ida Slorafoss fra Kongsvinger og Romerike Ultraløperklubb løp også inn under 1.30 med god margin på for henne "underdistanse".

Dagens toer Esther Innselset i den verste snøbygen som traff de fleste midveis i løpet. (Foto: Janne Slorafoss)

Duellen om den siste plassen på seierspallen der Nina Jørgensen er "hæppi" med på å holde Astrid Skyrud bak seg over mållinja. (Foto: Janne Slorafoss)

Løpets nettsider

Grue Halvmaraton på Facebook

Løpet i opptak på Direkte Sport (NB! Krever Amedia innlogging)