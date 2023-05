Det var 47 sykkelryttere som gjennomførte det tradisjonsrike turrittet Os Rundt, som går med start og mål på Os utenfor Bergen. Med passering over det bratte Fanafjellet fikk deltagerne kjenne på både syre og puls.

Og Vita Heine fikk prøve seg på sykkelsetet i et ritt igjen, men hun har nå lagt opp som profesjonell rytter. I sin karriere har hun flere NM-gull blant annet.

I herreklassen ble det en delt seier mellom Mikal Dyngeland Vik og Magnus Brandseth.

Det var Magnus Brandseth og Mikal Iden som dro til opp Fanafjellet og fikk en liten luke på gruppen bak.

Magnus Brandseth forteller til Kondis at de to prøvde å kjøre sammen etter at de kom ned fra Fanafjellet:

– Men da vi så at det kom en gruppe bak oss så roet vi det litt ned. Da ble vi tatt igjen av syv ryttere og vi ble da en gruppe på ni som kjørte rulle nedover Osveien, forteller Magnus Brandseth.

– Ved Uno-X-stasjonen støtet Mikal Iden, og det var 4-5 ryttere som slet seg i fra inn mot målgangen, og gikk mer eller mindre samlet over mål.

Men det ble altså Mikal Dyngeland Vik og Magnus Brandseth som delte seieren.



Mikal Iden og Magnus Brandseth fikk en luke til resten i de bratte bakkene opp til Fanafjellet. Mikal Iden er bror til tratlon-verdensmester Gustav Iden.



Denne gruppen jakter på de to i front, og de er bare noen sekunder bak her når de kommer opp på toppen av Fanafjellet. Vi ser Fredrik Olsen i rød trøye.



Vita Heine henger på en gruppe ryttere som ligger like bak tetgruppene.



Magnus Brandseth tok en delt førsteplass i Os Rundt.

Vinneren fersk i sykkelsporten

Magnus Brandseth sykler i klasse M40-49, men han er er ganske ny i sykkelsporten, han begynte ikke før i 2019 kan han fortelle til Kondis. Han måtte da ha seg en hobby, og oppdaget at han raskt ble god på sykkel. Så han ble altså god til å sykle etter at han fylte 40:

– Jada, jeg er en late bloomer. Men jeg har drevet ganske strukturert trening de siste årene.

– Jeg var innom flere idretter i min ungdom: friidrett, fotball og ski, men aldri sykkel. Jeg trente bra frem til jeg var 19 år, forteller Magnus Brandseth.

Nå er det Jotunheimen Rundt Magnus Brandseth satser på denne sesongen. I fjorårets ritt var han uheldig og veltet ned fra Sognefjellet, og mistet gruppen med de fire som vant.

Resultatliste Os Rundt:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 53 Vita Heine Fana IL Sykkel K30-39 1:15:36 Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 46 Mikal Dyngeland Vik Fana IL Sykkel M20-29 1:03:08 1 28 Magnus Brandseth Rå CK M40-49 1:03:08 3 5 Christer Meyer Åsane CK M40-49 1:03:09 4 26 Mikal Iden Haugesund Triatlonklubb M20-29 1:03:10 5 49 Sigurd Lian Bergen CK M30-39 1:03:12 5 24 Sondre Rygh Trodal Ulriken Velocipedklubb / Sparebanken Vest M30-39 1:03:12 5 52 Fredrik Olsen Åsane CK M40-49 1:03:12 5 44 Andreas Hosøy Fana IL Sykkel / Framo bil M50-59 1:03:12 5 19 Thomas Thorn Åsane CK M50-59 1:03:12 10 4 Raymond Gjaeringen Fana IL Sykkel M40-49 1:05:12 11 43 Joachim Jordan Fana IL Sykkel M40-49 1:05:13 12 42 Anders Scharffshcer Engeset Nymark IL M30-39 1:05:14 13 6 Nils Lauvås Åsane CK M40-49 1:05:15 14 27 Carl Eilert Macody Lund Ulriken Velocipedklubb M30-39 1:05:18 15 36 Svein Tore Bø Bømlo SK M30-39 1:05:19 16 10 Fredrik Foldnes CK Sotra / Equinor BIL M30-39 1:05:20 17 16 Dan Inge Aksnes Augnæs Mjelde Bergen CK M40-49 1:05:21 17 35 Gunnleiv Gjøsæter Bømlo SK M50-59 1:05:21 19 9 Torbjørn Evensen Fana IL Sykkel M40-49 1:05:23 20 37 Odd Skibenes Fana IL Sykkel M40-49 1:05:27 21 29 Emil Moe Fana IL Sykkel M20-29 1:05:29 22 39 Gaute Birkeli Team MVE M40-49 1:06:58 23 13 Jakub Swietlik Fana IL Sykkel M20-29 1:07:16 23 50 Birger Rye Fana IL Sykkel / Fana IL M50-59 1:07:16 25 17 Bendik Julnes Kjøll Aukra SK M20-29 1:07:17 26 30 Morten Jakobsen Nordhordland SK / Øystese M40-49 1:07:20 27 14 Thomas Vethe Vossevangen CK M20-29 1:07:22 27 38 Lars-Fredrik Sæthre Nordhordland SK M40-49 1:07:22 29 23 Kristoffer Nielsen Myrjord Nordhordland SK M30-39 1:07:23 30 25 Sverre Olav Botnen Hardanger SK M30-39 1:09:02 31 7 Fredrik Borge Minde Åsane CK M20-29 1:09:14 31 8 Daniel Peña Monzón Fana IL Sykkel M30-39 1:09:14 31 2 Roy Hestad Fana IL Sykkel M40-49 1:09:14 34 18 Johannes Lindvard Skarstein Velonor Cykleklubb M20-29 1:09:15 35 40 Arvid Johannesen Oslo Sykleklubb M50-59 1:09:16 36 21 Sven Mittelstädt Bergen CK M40-49 1:09:17 37 41 Ole-Jacob Birkeli Nymark IL M30-39 1:12:56 38 20 Miguel Angel Bergen CK M30-39 1:14:12 39 3 Frank Aadland Åsane CK M60-69 1:14:13 40 51 Jone Gravdal Askøy STK Sykkel M40-49 1:14:14 41 22 Christer Lieske Nordhordland SK M40-49 1:16:54 42 11 Trond Austrheim Nordhordland SK M50-59 1:20:36 43 15 Stein Bergflødt Iversen Bergen CK M60-69 1:34:16 44 47 Andreas Hallseth Fyllingsdalen M40-49 1:35:00 45 1 Norvald Bjarte Algrøy CK Sotra / Team Rynkeby Vestland M50-59 1:43:05 46 12 Svein Morten Takvam Garnes M50-59 1:46:09



Frank Aadland er en av de eldste i rittet, han sykler i klasse M60-69.



Sven Mittelstädt